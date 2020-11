Dolores Fonzi, en El Destape: "Sueño con festejar el aborto legal a fin de año"

Dolores Fonzi se encuentra realizando distintas obras durante la pandemia por coronavirus a través del radioteatro. Amor de cuarentena, un éxito en el último tiempo y Audioguía para que vuelvas, ambas dirigidas por Guillermo Cacace. Actualmente se encuentra en Córdoba, luego de escaparse a la naturaleza y pasar de la mejor manera el contexto que atravesamos actualmente. "Vinimos a disfrutar, salimos del enajenamiento de la Ciudad y de la pandemia", contó en diálogo con El Destape.

Si bien participó de un ping pong especial, habló de los talentos ocultos que descubrió en cuarentena y se refirió a sus próximos trabajos, se explayó sobre uno de los temas principales y más discutidos en el último tiempo: la presentación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, enviada al Congreso de la Nación por parte del Poder Ejecutivo. "Si vuelvo y vamos a festejar, es lo que más sueño. No quiero decir nada porque, hasta que no suceda, no sé. Es un poco lo que se esperaba, algo que estuvo en campaña para elecciones, es una promesa que de alguna manera, contando la pandemia y el retraso de todo, se presentó. Falta muy poco para que termine el año y sería un cierre hermoso que nos merecemos, en un año muy complicado".

Al mismo tiempo aclaró que tiene cábalas, entre las que destacó preferir "no sentir nada" y luego sorprenderse pero no dio vueltas al expresar que espera la legalización del aborto a fines del 2020. "Siento que con la ley de aborto se habla de un montón de otras cosas, habla de libertades también. La libertad es poder y el poder sobre el otro es opresión. En el Senado, por ejemplo, son hombres decidiendo sobre los cuerpos de las mujeres y a nadie le parece raro eso", expresó. También se mostró en contra de las divisiones dentro del feminismo, especialmente con las personas trans y travestis.

Ante la comparación entre el "Me Too" y el Movimiento de Actrices Argentinas, decidió hacer una fuerte diferenciación: "Lo del Me Too es otra cosa, siento que tiene más que ver con el escrache. Actrices Argentinas es un movimiento que trabaja, está organizado y está presente en muchos campos y frentes. No tiene que ver un escrache a una persona. Se intentan cambiar las bases para que no hayan más personas que tengan que atravesar eso". Y agregó: "Convertimos los casos que conocemos, como el de Thelma, para que se entienda y se comprenda qué es una violación. Sin ensañamiento con un nombre. Muchas compañeras militantes, actrices, que estaban en partidos políticos o no, nos unimos y la organización hizo que todo eso suceda".

Además, Fonzi contó cuál es su papel dentro de la organización: "Mi rol en el colectivo es en todo lo que pueda colaborar y ayudar, nadie nos paga, así que depende de los tiempos y el trabajo. Estoy ahí para lo que sea necesario, poniendo el cuerpo. Saldrá la ley del aborto y es un movimiento que está construido para seguir adelante, seguir como se aplica la ley y colaborar con las diferentes provincias". Y sumó: "Nadie de las que están ahí, no estaría. El tiempo que le podés dedicar, se lo dedicas".

Remarcó la importancia del trabajo colectivo y de "entender que se puede delegar en el otro", expresó que se transformó en algo que "se mueve orgánicamente" y que el apoyo entre ellas es total. Por último, cerró: "Que se entienda que hay una fuerza, un conjunto de mujeres actrices argentinas que trabaja colectivamente por un bien común, por algo que es transversal a todos los partidos y tiene que ver con nosotras, las mujeres, que un pibito en la sierra entienda eso... Me sirve. Hay un montón de impotencia y sensaciones encontradas ante lo hostil que es el sistema y cómo poder romper con eso. Se armó una red con poder y eso es un descanso también".

Mirá la entrevista completa:

¿Cómo se enteró de la noticia sobre Maradona?

El fallecimiento de Diego Armando Maradona golpeó duramente a todo el país, el pasado 25 de noviembre. "La de Diego es una gran pérdida en todo sentido. Representa muchísimos momentos felices de todos, es enorme la pérdida. Sorpresiva... Conozco a Claudia, Dalma y Giannina, les mando todo mi cariño. Debe ser terrible. Ya lloramos un montón, vamos a seguir llorando cada vez que veamos una imagen o viajemos, por como te acorta las distancias con todo el mundo. Es un sentimiento", expresó.

Además, en relación a este tema, Dolores Fonzi contó cómo lo vivió y cuándo cayó sobre su muerte. "Por suerte, estando acá, no pude leer ninguna nota. Hubo mucho análisis de todo tipo. Nos agarró en la ruta, viajamos como 7 horas y me enteré tarde, en el camino. No entendía y me costó caer. Ayer creo que viendo un poco las redes sociales, que es un filtro extraño, me pude empapar un poco más de la situación. Leí el posteo de Dalma y ahí me quebré más, terminé de caer con eso", sentenció.