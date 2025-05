¿A partir de cuándo hay que usar la escarapela en mayo?

Cuándo hay que usar la escarapela

La presencia de mayo en el calendario no es una más para los argentinos porque cada 25 se cumple un nuevo aniversario del primer gobierno patrio, además de la destitución del virrey español, que inició el camino hacia la independencia de España. En esa fecha el uso de la escarapela es obligatorio. Algo que pocos recuerdan es desde cuándo y por qué es necesario llevar este distintivo sobre el pecho.

A medida que el quinto mes se acerca a su fin, las calles de la Ciudad de Buenos Aires como de otros centros urbanos de la Argentina comienzan a llenarse de personas que caminan con la escarapela en su pecho. También es común que la venta ambulante de este distintivo alcance su punto máximo con la llegada del 9 de julio. Aunque pocos recuerdan que este objeto no tiene un uso acotado.

"Fui al kiosco a comprar una escarapela y la chica no sabía lo que era jajajaja. Le tuve que explicar y me dice 'ah si, banderitas, tenemos' jajaja", expresó Solci. "Felicidades, rompieron el país", añadió Pilihealion_, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Esto provocó una lluvia de comentarios exponiendo que en muchos colegios se llevaron a cabo actividades para que los niños y las niñas hagan sus propios símbolos patrios para usar como también para repartir en sus hogares.

¿Por qué se usa la escarapela?

La historia señala que Manuel Belgrano necesitaba un distintivo para que sus soldados pudieran identificarse en el campo de batalla con el fin de evitar el fuego amigo. “Parece llegado el caso de que Vuestra Excelencia se sirva declarar la escarapela nacional que debemos usar, para que no se equivoque con la de nuestros enemigos, y no haya ocasiones que puedan sernos de perjuicio; y como por otra parte observo que hay cuerpos del ejército que la llevan diferente, de modo que casi sea una señal de división...", expresó en una carta que escribió en 1812.

La solicitud fue hecha un 13 de febrero de 1812 y el 18 del mismo llegó la respuesta del Triunvirato que decretaba su uso para que sirviera de distinción en las tropas. En lo que respecta a los colores, no se tiene grandes precisiones sobre la elección que se hizo. Sin embargo, el propio Manuel Belgrano admitió que utilizó a la escarapela como inspiración para la bandera.

¿Desde cuándo se usa la escarapela?

En 1941, en el gobierno de facto de Roberto Ortiz, se estableció la fecha del 18 de mayo como el Día de la Escarapela y su uso hasta el 25 del mismo mes por motivo de la Semana de Mayo. Por otro lado, se debe considerar que la utilización de este símbolo también tiene que estar presente en el pecho de los ciudadanos en el Día de la Bandera (20 de junio) y el Día de la Independencia, 9 de julio. De acuerdo al Instituto Nacional Belgraniano, el primer ejemplar que se utilizó fue uno con centro celeste y corona blanca.