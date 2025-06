Con Franco Colapinto como protagonista: el mensaje de Alpine en la previa al GP de Canadá

Colapinto corrió tres carreras este año.

Tras un fin de semana sin Fórmula 1 luego de lo que fue la cita en el GP de España, los equipos se preparan para volver a la competencia el próximo viernes con las primeras prácticas libres del Gran Premio de Canadá. Una de las escuderías que aspiran a mostrarse más fuertes en la décima fecha del campeonato es Alpine, que tuvo problemas durante la seguidilla europea, especialmente del lado de Franco Colapinto.

En su regreso a la máxima categoría, el piloto argentino no pudo sumar puntos con un A525 que ha presentado diversos inconvenientes, tanto en lo relacionado con la degradación como en la falla de transmisión que lo sacó de la clasificación en Barcelona. Por tales resultados, Colapinto ha sido criticado por diversos medios del Viejo Continente, motivo por el que dentro de Alpine buscan mostrarle apoyo en las redes sociales.

Tal es así que a través de la cuenta de Instagram, la escudería francesa subió una foto del pilarense vestido con el mono del equipo junto a pilotos como Alex Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) y Esteban Ocon (Haas) de una de las anteriores presentaciones en Europa. Dicha imagen fue acompañada por un texto que dice: “Al fin se acerca la semana de carrera”.

Y es que de la próxima fecha de la F1 se realizará entre los días 13 y 15 de junio en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde se espera que el argentino consiga sus primeros puntos del año. Cabe mencionar que Alpine también subió otra publicación este domingo, con Pierre Gasly y Franco Colapinto caminando de espaldas y el sugerente mensaje del equipo en las redes: “Sígannos! Nos vamos para Canadá”.

La crítica de un expiloto de F1 a Colapinto

En una reciente entrevista con Albert Fábrega para el podcast The After Lap, Jaime Alguersuari habló de los resultados que tuvo Franco Colapinto en su regreso a la Fórmula 1 en comparación con el rendimiento que mostró Jack Doohan. “Franco no está haciendo un buen trabajo. Franco y el equipo, en el sentido de que Franco ojalá se encuentre mejor y pueda estar más cerca de Gasly, pero Jack Doohan no estaba tan lejos. De hecho, Jack le ganó en una o dos ocasiones a Gasly en clasificación”, remarcó el expiloto de Toro Rosso.

La imagen que subió Alpine a sus redes sociales.

Sobre el bajo rendimiento que ha mostrado Alpine en las últimas semanas, el español considera que el equipo no está en una situación crítica, ya que ha logrado insertarse en los puntos un par de ocasiones. “Alpine está en los puntos cada fin de semana. Que quede claro que el presente de Alpine no es una justificación para entender que Franco esté yendo lento por eso”, agregó, responsabilizando al argentino por su falta de resultados.