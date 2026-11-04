Renault presentó el nuevo Twingo 100% eléctrico: ¿Llega a Argentina?

En un evento clave realizado en El Calafate, Santa Cruz, Renault Argentina mostró sus cartas para los próximos años en el país, destacando el lanzamiento de la nueva pick up Niagara y la posible llegada del Twingo 100% eléctrico.

{{{htmlAmp}}}

La marca francesa confirmó que el pequeño vehículo, un ícono con más de 100.000 unidades vendidas en el país, podría volver al mercado local aprovechando beneficios arancelarios para autos eléctricos.

El Twingo eléctrico, lanzado en Europa a fines de 2025, sería importado con exención del arancel del 35% gracias a la modificación del cupo importador para vehículos eléctricos. Este beneficio abre la puerta para que el modelo llegue a un público argentino que conoce y valora la historia de este vehículo pequeño y urbano.

Renault destacó que el mercado de movilidad eléctrica en Argentina creció de manera significativa en el último año, pasando de vender unas 300 unidades anuales a 500 unidades mensuales. Este crecimiento alentó a la automotriz a considerar el Twingo como una opción atractiva para competir contra autos usados y modelos urbanos chinos, con un producto accesible y moderno.

Cómo es el nuevo Renault Twingo

El diseño del nuevo Twingo recupera elementos clásicos de la versión de 1993, como la trompa corta y los faros redondos, manteniendo un tamaño compacto ideal para la ciudad. En Europa, es el modelo más económico de la ofensiva eléctrica de Renault, ubicado por debajo del Renault 5 y el Renault 4.

Se presenta en cuatro colores llamativos que evocan nombres de juguetes: Rojo Absoluto (Domino), Verde Absoluto (Diabolo), Amarillo Mango (Mikado) y Negro Brillante (Reverso). Bajo su carrocería, utiliza la plataforma AmpR Small, similar a la del Renault 5, con tracción delantera, peso contenido de unos 1.200 kg y un radio de giro de 9,87 metros, ideal para maniobrar en calles angostas y estacionamientos reducidos.

El Twingo incorpora una batería de litio-ferrofosfato (LFP), que es más económica y duradera, con un consumo menor a 10 kWh/100 km. De serie trae un cargador de 6,6 kW que permite recargar del 10% al 100% en aproximadamente 4 horas y 15 minutos. Además, con el pack Advanced Charge puede cargar a 11 kW CA o 50 kW CC, logrando el 80% de carga en apenas media hora.

Por otra parte, el evento también giró en torno al lanzamiento de la camioneta Niagara, que se produce en la planta de Córdoba. Se prevé fabricar unas 40.000 unidades para 2027, con dos tercios destinados a exportación y el resto para el mercado local, buscando liderar el segmento de pick ups compactas. Las primeras unidades con tracción 4x4 estarán disponibles en enero de 2027, con exhibiciones y pruebas de manejo previstas en el evento Renault Summer Experience. La incorporación de la motorización híbrida en 2028 permitirá ampliar la base de clientes y aumentar la producción hacia una meta anual de 60.000 vehículos.