El diminuto eléctrico de Fiat que quiere cambiar la ciudad

Fiat prepara uno de sus proyectos más particulares para los próximos años. Se llama Multiplina, recupera parte del espíritu del histórico Fiat 600 Multipla de 1956 y propone una fórmula poco habitual: menos de tres metros de largo, espacio para cuatro personas y una velocidad máxima cercana a los 90 km/h.

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Sin embargo, hay una diferencia fundamental. El nuevo modelo no será técnicamente un automóvil convencional.

El Fiat Multiplina está pensado para homologarse en Europa dentro de la categoría L7e, correspondiente a los denominados cuadriciclos pesados.

Esta clasificación permite desarrollar un vehículo más liviano, sencillo y económico que un turismo tradicional, aunque también implica requisitos de seguridad y utilización diferentes.

Más grande que un Topolino, pero más chico que un auto

La idea de Fiat es cubrir el espacio existente entre el pequeño Topolino y modelos urbanos convencionales como el 500.

El Topolino mide apenas 2,53 metros, posee dos plazas y está limitado a 45 km/h. El futuro Multiplina, en cambio, tendrá capacidad para cuatro ocupantes y unas prestaciones considerablemente superiores.

Las estimaciones conocidas hasta ahora sitúan su longitud por debajo de los tres metros.

Eso lo convertiría en un vehículo especialmente pensado para grandes ciudades, donde encontrar estacionamiento y circular por calles congestionadas son problemas cotidianos.

Su carrocería alta y prácticamente vertical también buscará aprovechar al máximo cada centímetro disponible.

Hasta 90 km/h

Otro cambio importante estará en la velocidad.

Al pertenecer a una categoría superior a la del Topolino, el Multiplina podría alcanzar aproximadamente 90 km/h.

No será un vehículo pensado para viajar a gran velocidad por autopistas durante cientos de kilómetros, sino para desplazamientos urbanos y metropolitanos.

Su principal ventaja estaría justamente en combinar dimensiones cercanas a las de un microauto con mayor capacidad para transportar personas.

El regreso de una idea de los años 50

El nombre tampoco fue elegido al azar.

El concepto toma inspiración del Fiat 600 Multipla, presentado en 1956, un modelo famoso por aprovechar extraordinariamente bien el espacio disponible.

Aquel vehículo podía transportar hasta seis personas en una carrocería muy pequeña para los estándares actuales.

Setenta años después, Fiat busca reinterpretar esa filosofía mediante propulsión eléctrica.

Faros redondos, un frente casi vertical y proporciones compactas refuerzan además su estética retro.

¿Cuándo llegará?

Aunque algunas publicaciones lo señalaron inicialmente como una posible novedad de 2027, la información conocida sobre el proyecto apunta a una versión de producción prevista para 2028.

Todavía faltan datos importantes.

Fiat no confirmó oficialmente la capacidad de la batería, autonomía definitiva, potencia exacta ni precio de venta.

Tampoco existe por ahora confirmación de una llegada a Argentina.

La intención de la marca, sin embargo, está clara: crear un vehículo eléctrico considerablemente más económico y sencillo que un auto tradicional.

Si el proyecto mantiene sus características actuales, el Multiplina buscará demostrar que para moverse diariamente por una ciudad no necesariamente hacen falta cinco metros de carrocería, grandes baterías ni cientos de caballos: menos de tres metros y cuatro asientos podrían ser suficientes para crear una nueva alternativa de movilidad urbana.