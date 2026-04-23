Emily Blunt asiste al estreno europeo de "El diablo viste de Prada 2" en Londres, Reino Unido

"El diablo viste de Prada 2" recupera la elegancia y la moda de la película original, pero también ofrece una visión del ‌panorama mediático actual, dijeron sus ‌protagonistas y creadores en el estreno europeo de la película, celebrado el miércoles en Londres.

La secuela llega dos décadas después de "El diablo viste de Prada" ("El diablo viste a la moda", en Latinoamérica), siguiendo con el director David Frankel y con el guion de Aline Brosh McKenna.

En la película, Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, es despedida de su ​trabajo como periodista de ⁠investigación y se reencuentra con su jefa de hace 20 años, ‌la temida editora de la revista de moda Miranda Priestly, ⁠interpretada por Meryl Streep.

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"Runway", la revista ⁠de Priestly, también se enfrenta a los retos que plantean la era digital y el declive de la prensa escrita.

"De alguna manera, subraya todo el ⁠esplendor, la diversión, la música y la incertidumbre del momento ​actual", dijo Streep en la alfombra roja. "El panorama mediático, ‌pero en todas las formas de ‌negocio, la vida, la música, el arte, el cine, lo que ⁠sea, todos estamos siendo socavados. Ahí es donde empieza la película y a partir de ahí vemos qué hacen estos personajes en ese nuevo panorama".

A diferencia de la primera película, basada en la novela homónima ​de Lauren ‌Weisberger, la secuela presenta una trama original.

"Todo el mundo se enfrenta a retos, retos económicos. Así que me pareció que, temáticamente, sería algo que interesaría a la gente", dijo McKenna. Escribir el guion supuso una enorme presión, según McKenna, pero ella ⁠intentó divertirse mientras descubría a los personajes "como si fueran viejos amigos".

Reunirse con gran parte del equipo original fue "mágico", dijo Hathaway, que puso pocas condiciones para retomar su papel.

"Solo dije que pensaba que Andy no había empezado la parte familiar de su vida, si es que eso le llegaba a pasar. Esa fue mi única condición", dijo, y añadió que estaba abierta a todo ‌lo demás, a diferencia de Streep, quien bromeó diciendo que entre sus muchas condiciones se incluía "nada de tacones de más de diez centímetros".

Stanley Tucci también regresa como Nigel, la mano derecha y fiel colaborador de Priestly, mientras que su asistenta, la siempre atareada Emily, interpretada por Emily Blunt, ha ascendido ‌a un puesto de poder en la industria de la moda.

Lucy Liu, Kenneth Branagh y Simone Ashley se encuentran entre los nuevos miembros del reparto. Entre ‌los cameos de ⁠famosos en la secuela, que se rodó en Nueva York y Milán, se incluyen la estrella del pop Lady ​Gaga y la diseñadora de moda Donatella Versace.

"El diablo viste de Prada 2" comienza su estreno mundial en cines el 29 de abril.

Con información de Reuters