¿Qué pasa si mezclo levadura con sal al hacer pan casero?

Por qué la levadura no se mezcla con sal

Toda receta que incluya un poco de levadura viene acompañada de una indicación que es necesario respetar para que el resultado final no se vea opacado. Esta recomienda que no debe tener contacto con la sal. Algo que pocos entienden el motivo, pero que permite entender cómo los distintos alimentos trabajan al momento de querer confeccionar pan casero o pizzas.

Es bastante común leer que la levadura debe colocarse al comienzo o sobre el proceso final de mezclado de los distintos ingredientes que se necesitan para llevar a cabo la elaboración de un alimento con harina. Además de que las recetas solo funcionan en caso de que se respeten los pasos establecidos, debido a que fueron escritos por profesionales de la cocina que saben cómo manipular a los elementos.

Por qué la levadura no se mezcla con sal

"Viamonte y Ayacucho. Todos los días la abuela vende pan casero, tortas fritas, entre otras cosas", expresó Luchoacastro, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La imagen muestra a la señora con un puesto improvisado en la vereda y un cartel donde informa cada uno de los productos que tiene para ofrecer. "Y saluda con la mano cuando pasa en auto", expresó una mujer en los comentarios. "La amo. Está ahí siempre", agregó una segunda.

Son varios que destacan su amabilidad pero más que nada el sabor que su pan casero ofrece. Uno que respeta el paso de no mezcla la sal con la levadura, debido a que la primera inhibe la actividad de la segunda y esto provocará que la fermentación de la masa se retrase de manera más que considerable. Además, el agua utilizada en el proceso de unión de los ingredientes no tendrá el mismo impacto y puede que nunca se termine de formar un bollo que después no crezca.

Los efectos de la sal generan que la masa no crezcan tan rápido, pero también ofrece una textura ideal para la elaboración que se pretende llevar a cabo. Por ende, el contacto debe ser de manera indirecta. Si se da de otra forma, la solución que existe es agregar más agua para que la mezcla recupere cierta humedad.

¿Cómo recuperar al pan cuando se está endureciendo?

Hay ciertas elaboraciones de pan que con el paso de las horas comienzan a perder suavidad y se transforman en un alimento bastante duro como para ser cortado por los dientes o un cuchillo. Sin embargo, un pequeño tutorial permite recuperarlo en pocos minutos y dejarlo como nuevo.