No solo con coca: ¿Cuántos tragos se pueden elaborar con fernet?

Cómo hacer tragos con fernet y sin coca

Una de las elaboraciones más consumidas en diferentes partes de la Argentina es el Fernet con Coca, debido a que la combinación de sabores genera algo único en el paladar. Aunque no es la única receta que existe y que se recomienda degustar, porque hay otras combinaciones que ofrecen una sensación agradable.

El dulzor de la gaseosa y el amargo de la bebida alcohólica provoca que se haya transformando en uno de los tragos más consumidos en bares, boliches y hasta en la comodidad del hogar. Una que para muchos no reconoce otro tipo de preparación, pero que para otros esconde varios secretos. También hay un sector que la considera desagradable porque es demasiado fuerte para su gusto.

Cómo hacer tragos con fernet y sin coca

"Vivimos en una sociedad que está tomada por un consumo de alcohol y creemos que esta sustancia nos abre la puerta a un mundo más divertido, que nos abre a un mundo más creativo. La más triste realidad es que no somos más que personas haciendo y diciendo pavadas bajo el consumo del alcohol", expresó una joven que se grabó tirando bebidas. En los comentarios muchos resaltaron cómo se estaba desperdiciando una botella de Fernet casi entera.

Es cierto que el consumo de bebidas alcohólicas en exceso y de manera frecuente puede generar una serie de problemas dentro del organismo, debido a que podrían desarrollarse enfermedades que generen fallas en los órganos. Si bien, el sabor del Fernet es tentador, este debe ser consumido con precaución y moderación. Ante cualquier problema o duda es mejor comunicarse al (011) 5263-8621 de Alcohólicos Anónimos de Argentina.

¿Cómo elaborar tragos con Fernet?

Además de la Coca Cola, el Fernet se puede consumir de otras maneras y disfrutar de su sabor. Lo particular es que la elaboración de alternativas no demanda grandes conocimientos de coctelería y no es necesario productos extravagantes porque encuentran disponible en cualquier supermercado de cercanía.

Menta : usar la versión de menta del Fernet, gaseosa de limón e hielo.

: usar la versión de menta del Fernet, gaseosa de limón e hielo. Tónic: Fernet, agua tónica y mucho hielo. Se puede complementar con limón.

Fernet, agua tónica y mucho hielo. Se puede complementar con limón. Mojito Fernet: jugo de lima, menta, azúcar, una onza de Fernet y soda.

jugo de lima, menta, azúcar, una onza de Fernet y soda. Con Cinzano: Fernet, Cinzano, soda y jugo de limón.

Fernet, Cinzano, soda y jugo de limón. Ferroviario: 2 onzas de Fernet, 2 onzas de vermut y rellenar con soda.

2 onzas de Fernet, 2 onzas de vermut y rellenar con soda. Sour: 2 onzas de Fernet, 1 onza de jugo de limón, 1 onza de azúcar con agua y 1 clara de huevo. Es fundamental mezclar todo muy bien.

¿Cuánto hielo se debe poner en el Fernet y evitar que se desperdicie?

Lo primero a mencionar es que depende bastante del gusto de la persona que se haga el trago, pero por lo general se debe tener una consideración sobre la cantidad de hielo que se colocará en el vaso para que el Fernet no se vea afectado por esta presencia. Se recomienda que la porción sea una de cuatro pedazos porque más provocará que la gaseosa pierda su sabor al entrar en contacto con el agua.

Otra recomendación es utilizar cubos de hielo pero de gaseosa, porque estos al perder su condición sólida no ofrecerán agua. Una manera ingeniosa para que la vida pueda ser disfrutada un tiempo más que considerable y no haya un apuro en consumirla.