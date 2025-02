¿Cómo se compone el ranking de las galletitas más consumidas de la Argentina?

Cuáles son las galletitas más consumidas

Uno de los clásicos argentinos al momento de la merienda es acompañar el té, el café o la chocolatada con una galletita. Una que puede ser de crema, chocolate o presentar una interesante combinación de sabores. Esto decantó en la realización de un estudio que permita conocer cuáles son las más vendidas en los kioscos y el primer puesto es uno que genera sorpresas.

Así como existe un extenso mercado de golosinas, las galletitas son elaboraciones que se pueden conseguir con gran facilidad en panaderías, supermercados, kioscos y cualquier otro establecimiento que despache comida. Hay para todos los gustos y de los tamaños que se consideren como ideales para consumir.

"Como me deprime que las galletitas y las golosinas con los años se hayan vuelto una porquería incomible, no queda nada de lo que vivimos en nuestra infancia", expresó Bel_bozzolo en su cuenta de X (Ex Twitter). Su posteo es uno que dispuso de un gran recorrido en las redes porque compartió un video donde muestran como el relleno es ínfimo. La famosa Sonrisa posee mermelada solo en los orificios, mientras que el resto está casi vacío.

"No es relleno. A esta altura podrían decirle pegamento industrial", expresó un hombre en los comentarios. "Es que tiene mucha más cantidad de grasa y el sabor de muchas de ellas es horrible comparado con muchos años atrás", se sumó una mujer tratando de explicar lo que suceda. Aunque una tercera persona apeló a la nostalgia. "Yo tengo la teoría que siempre fueron así pero ahora somos grandes y conocemos cosas más ricas", señaló.

¿Cuáles son las galletitas que más se consumen?

Al haber un mercado tan amplío sobre la cantidad de galletitas que se encuentran disponibles para su consumo, se decidió realizar un interesante ranking para determinar cuáles son las más elegidas. La información recolectada por Infokioscos permite apreciar a las cinco más compradas por los argentinos.

1) El primer lugar se encuentra en manos de los Don Satur. Los biscochos, sin importar si son dulces o salados, es uno de los producto más elegidos.

2) La Oreo quedó en el segundo lugar, pero se trata de la versión tradicional de dos tapas de chocolate con crema en el centro.

3) Pepas Trío/Trepin: se trata de un puesto donde casi no hay diferencia entre las marcas pero la clásica galletitas con chispas de chocolate es otra de las más consumidas.

4) Las Pitusas quedaron en el cuarto lugar pero no se aclaró cual sabor es el más consumido, debido a que se trata de una marca con una enorme variedad.

5) Surtidas Bagley es una opción muy recomendada cuando no se sabe comer, porque se trata de un paquete con varias elaboraciones y que permite disfrutar sabores únicos.