El ex jefe de Gabinete destrozó los argumentos de Bonadio y calificó a Mauricio Macri como un "inútil".

Alberto Fernández afirmó que el procesamiento a Cristina Kirchner es para "no hablar del absurdo presupuesto"

El dirigente y ex funcionario Alberto Fernández expresó su parecer luego de un nuevo procesamiento a la ex presidenta Cristina Kirchner dictado por el juez federal Claudio Bonadio y opinó que el fin de la resolución es "no hablar del absurdo presupuesto que presentó el Gobierno".

"Mañana en la tapa de los diarios van a hablar del procesamiento de Cristina y no van a hablar del absurdo presupuesto que presentó el Gobierno. Todo un disparate que han presentado, y mañana nos harán hablar de los cuadernos, culpa de Bonadío", aseguró Fernandez, en diálogo con Gisela Marziotta.

Ante las opiniones por un posible desafuero a la senadora, el ex jefe de Gabinete afirmó: "El PJ tiene que hacer lo que el Senado siempre ha hecho. Si no hay una sentencia definitiva no hay motivos para el desafuero".

"A Macri no lo ayuda nada, su deterioro es tan enorme que da exactamente lo mismo todo. Lo que Macri está esperando es un milagro, que una mañana nos despertemos y lluevan dólares. La incapacidad del gobierno de Macri es asombrosa, yo nunca pensé que un Gobierno pueda ser tan inepto para gobernar", concluyó.