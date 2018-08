En pleno debate por el aborto legal, el senador nacional por Catamarca Dalmacio Mera esbozó un fuerte discurso contra el proyecto de Ley al asegurar que es inconstitucional y utilizó un insólito argumento para justificar su voto negativo.

“Cuando hablamos tanto de los pobres, yo recorro mi provincia y la verdad que si encima a los pobres desde que volvió la democracia no le podemos llevar agua, luz, agua, no le podemos dar educación de calidad, no le podemos dar seguridad, no le podemos dar salud, ir a decirle que tengan cuidado y no tengan hijos, en esta ampliación de las posibilidades de practicarse el aborto por voluntad propia…”, lanzó el legislador durante su discurso.

Criticó la media sanción que dio Diputados al expediente y remarcó que “es inconstitucional” el proyecto de Ley.