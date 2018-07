Tras la investigación de Juan Amorín en El Destape, la cual reveló que Cambiemos utilizó aportantes truchos en su campaña legislativa de 2017, se empezaron a multiplicar los casos, muchos correspondientes también a las elecciones de 2015.

En un programa local de Marcos Paz, conducido por el periodista Bernardo Elffman, estuvo como invitada la concejal Lorena Harguinteguy, perteneciente al partido de Cambiemos, donde negó haber realizado aportes para las elecciones.

Embed Lorena Harguinteguy, concejal de Cambiemos en Marcos Paz, afirmó que no realizó aportes de campaña. Sin embargo, su nombre aparece en las legislativas de 2017. pic.twitter.com/dGvQCjOayA — El Destape (@eldestapeweb) 25 de julio de 2018

"Hasta ahora no me llegó información de que hayan usado mi nombre en aportes. Espero que no. Yo nunca aporté para la campaña. Si apareciera tengo todo más que justificado", manifestó Harguinteguy.

Sin embargo, al ingresar a la lista confeccionada por La Alameda se constata que la concejal de Cambiemos sí aparece aportando en las legislativas de 2017. El monto que figura bajo su nombre es de $ 19.800. Harguinteguy es actualmente Concejal de Cambiemos e integró la lista de 2017 en el tercer lugar. Su mandato se extiende hasta 2021.