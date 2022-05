Deportes, arte y turismo de bienestar, las opciones de Santiago del Estero para el invierno

El subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Nelson Bravo, destacó hoy la agenda de actividades que tiene preparada la provincia para la temporada de invierno, que incluye citas de nivel internacional en lo que hace a los eventos deportivos, "como la presentación de Los Pumas y la Copa Mundial de Taekwondo", así como propuestas artísticas más el desarrollo del turismo termal que se proyecta con “altas expectativas”.

“Este fin de semana tendremos la presencia del Turismo Carretera en nuestro autódromo, que es un evento muy convocante, con lo cual a esta altura tenemos una reserva hotelera en porcentajes bastante altos y apuntando también lo que va a ser un fin de semana prácticamente a pleno en la ciudad de Termas de Río Hondo”, señaló Bravo en diálogo con Télam Radio.

El subsecretario indicó que la semana siguiente será “la apertura oficial de temporada con artistas de nivel internacional como Mora Godoy, Miguel Mateos, y Rusherking, un santiagueño que hace trap y que está alcanzando un éxito más que interesante”.

“Posteriormente tendremos el Foro Nacional de Turismo, el fin de semana largo también, que seguramente más allá de la propuesta que tiene siempre Termas de Río Hondo de relax, de sus aguas curativas, de sus SPA internacionalmente conocidos, sumará actividades culturales y gastronómicas aportadas desde el Estado y el sector privado”, amplió.

También compartió que para julio, "que es la temporada fuerte en la provincia", se tendrá “la presencia de Los Pumas que van a enfrentar a su par de Escocia”, y asimismo se contará con “la Copa Mundial de Taekwondo en septiembre”.

Por otra parte, el funcionario provincial adelantó que se está trabajando "para que antes de fin de año tengamos una fecha de la Hockey Legue, con la presencia de seleccionados de nivel internacional que jugarían en unas canchas que estamos próximos a inaugurar: una de arena y otra de agua”.

Bravo remarcó que todo este despliegue “no es casualidad, es una política de Estado del turismo que el gobernador Gerardo Zamora hace poco dijo públicamente que la alianza estratégica entre el turismo, el deporte y la cultura, genera un nicho de desarrollo más que importante”.

Bravo dijo que esa política se traduce en el afincamiento de nuevos hoteles, y el incremento de la actividad de servicios de los que ya estaban instalados que "ya han tomado más empleados".

“Se genera empleo genuino y una actividad económica muy importante a partir de los dividendos que dejan tanto los turistas nacionales como los internacionales”, apuntó.

En ese sentido, el subsecretario de Turismo provincial señaló que "hemos tenido visitantes de Brasil de manera permanente, y también desde Chile, que se está abriendo un poco más desde ahora, y desde Bolivia".

En cuanto a la evolución del Turismo de Bienestar, Bravo recordó que "antes Termas eran visitadas únicamente por personas que padecían alguna enfermedad por las características de sus aguas curativas, o turistas de la tercera edad para aplacar sus dolencias".

"Hoy Termas -continuó-, más allá del turismo saludable, es también un turismo vinculado al bienestar que producen las aguas, de relax, y con eso se va ampliando el nicho del mercado, porque no abarca únicamente una población de determinado rango de edad, sino que se va ampliando, y con toda la oferta que tiene a nivel de infraestructura, y también a nivel de eventos que se vienen haciendo, va creciendo el espectro, no solo en edad, si no también en apertura a nivel internacional".

