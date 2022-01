Tips para aprovechar el espacio de tu valija al viajar

Viajar es una de las cosas que más se disfrutan en el mundo, es indistinto si el viaje es por turismo o por negocios ya que el sólo hecho de subirse a un avión, a un auto o colectivo y disfrutar el camino es una sensación que sólo trasmite paz, para aquellos que no le temen a las alturas ni a la ruta, claro está.

Sin embargo, y sobre todo en qué época del año se viaje, hay algo que no todos disfrutan hacer y eso es el armado de la valija. Si bien a veces suele ser sencillo, la mayoría de las veces llevamos más cosas de las que usamos porque ante la duda agregamos mucha ropa “por las dudas”.

Esta rueda sin fin de ir colocando dentro de la valija cada cosa que se nos cruce en el camino por miedo a necesitarla después es lo que provoca que nos quedemos sin espacio para lo importante. En este artículo te daremos consejos para que eso no suceda y puedas viajar sin preocupaciones y con todo lo necesario.

¿Qué hacer al momento de armar la valija?

Hacer una lista

Para saber qué cosas deben ir y no con nosotros a un viaje lo ideal, lo básico y lo que más nos ayudará es hacer una lista de todas esas cosas necesarias. Desde cargador del teléfono hasta pasaporte, desde la ropa que debemos usar hasta protectores solares o cremas faciales, todo debe estar en el listado para no llevar cosas de más ni olvidar las importantes.

Pensar bien tus conjuntos

Supongamos que viajas a un lugar donde hace demasiado calor y planeas hacer una actividad diferente cada día porque en este lugar hay playa y peatonal para recorrer a la noche. Deberás, en principio, buscar qué ponerte la primera parte del día y qué usar a la noche.

Para que elegir un conjunto no sea caótico al momento de estar en el lugar turístico, lo ideal es armar outfits previamente, es decir, elegir qué ropa te vas a poner y separarla. Un jean, una remera, ropa interior y medias por un lado, un vestido y una campera para usar en el horario de la cena por el otro.

Tener resuelto todo lo que vas a ponerte es un gran logro ya que no quedará ropa sin usar dentro de la valija y cuando vuelvas no tendrás que lavar nada de más, ya que usualmente cuando uno vuelve de viaje se propone lavar todo porque la ropa usada y la que no están en contacto dentro del bolso por mucho tiempo.

No dobles la ropa

Enrollar la ropa es uno de los trucos más útiles al momento de armar la valija, la ropa enrollada ocupa mucho menos espacio que la doblada, que suele abarcar la mitad de la valija y sólo permite que entren dos pilas de ropa, entre las toallas y las sábanas que a veces también se deben llevar.

Guardar la ropa enrollada con la valija en vertical permite, en principio, tener cada conjunto separado y en segundo lugar agregar cosas como calzado o libros en los espacios que queden vacíos, alrededor de la ropa.

Coloca ropa adentro de los zapatos

Cada espacio debe aprovecharse, adentro de los zapatos pueden ir medias, ropa interior y hasta protector solar y objetos para los que ya no encuentres espacio útil en el bolso o la valija.

Envolverlos en bolsas hará que el producto que viaje dentro del calzado esté protegido y que puedas meter a estos entre la ropa sin que la ensucien o manchen, sobre todo porque las suelas muchas veces tienen bacterias y suciedad, por lo que no es ideal que toque la ropa.

Poner lo más rígido al fondo

Los libros, el secador de pelo, la planchita y algún que otro artefacto pueden ir ubicados debajo de todo porque, en primer lugar, permite que entre los huecos pueda guardarse ropa pequeña como tops o medias y, en segundo lugar, hace de base para que toda la ropa se amolde al espacio que ocupan.

Aprovechar cada hueco

Este tip es útil tanto para las valijas como para las mochilas de mano, cada hueco cuenta y puede ser utilizado para guardar cualquier tipo de producto, ya sean perfumes, cremas, desodorantes, pilas, una cámara de fotos y objetos que deban ir protegidos.

Incluso es mejor llevarlos dentro de la valija envueltos en alguna prenda que sueltos en el equipaje de mano, de esa forma se evitarán los golpes o movimientos bruscos y llegarán seguros a destino.

Frascos pequeños

Para los amantes de las cremas o los productos para el pelo o el cuidado de la piel, lo ideal es hacer lugar en la valija comprando pequeños frascos de plástico para volcar parte del producto ahí.

Esto ayuda no sólo a ahorrar lugar sino a no gastar todo el producto, principalmente si se trata de un viaje corto, donde la estadía no dura más de unas semanas, por lo que el producto en su envase original no será usado por completo.

Estos tips son necesarios para que un viaje salga como lo planeamos pero sobre todo para no cargar con peso de más, siempre sucede que usamos la mitad de lo que llevamos por no ser precavidos o por querer abarcar más de lo que se pueden.

La mayoría de los viajes que se disfrutan son con la mitad de la cosas necesarias para subsistir, incluso con dos o tres prendas podemos disfrutar de igual forma que llevando cinco o seis que terminaremos trayendo dobladas de igual forma que subieron al avión.

Para evitar este tipo de errores, que si bien no son fatales, lo ideal es organizar el viaje en base al clima, el contexto, los días, el lugar y con quien iremos. Si es un viaje con más de una persona incluso podemos dividir artículos como secador de pelo, acondicionador y otros elementos de uso multitudinario y que con una unidad alcanza. El resto es disfrutar.