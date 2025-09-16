¿Te hackearon WhatsApp? Cómo recuperarlo en 5 simples pasos

WhatsApp ofrece varias herramientas para que los usuarios puedan recuperar sus cuentas.

La ciberseguridad es uno de los grandes desafíos de la era digital, y WhatsApp, como la app de mensajería más usada en Argentina y el mundo, no está exenta de ataques. Perder el acceso a tu cuenta no solo es una molestia: también puede exponer tu información personal y hasta permitir la suplantación de identidad.

En 2025, WhatsApp ofrece varias herramientas para que los usuarios puedan recuperar sus cuentas tras un hackeo y, además, reforzar la seguridad para que no vuelva a pasar. Actuar rápido es clave para minimizar daños y proteger tu privacidad.

Señales de que tu cuenta de WhatsApp fue hackeada

Tus contactos reciben mensajes extraños desde tu número.

No podés ingresar porque alguien activó la cuenta en otro dispositivo.

Te llegan códigos de verificación o notificaciones que nunca pediste.

Cómo recuperar tu cuenta paso a paso

Si te están pasando este tipo de cosas, no desesperes. Seguí estos pasos al pie de la letra y todo se va a solucionar muy rápido:

Solicitá un código de verificación: abrí WhatsApp, ingresá tu número con el código internacional y esperá el SMS o la llamada con el código. Al ingresarlo, vas a recuperar el acceso y desconectar al intruso. Activá la verificación en dos pasos: desde Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos, configurá un PIN y agregá un correo de recuperación. Esto suma una capa extra de seguridad. Contactá al soporte de WhatsApp: si no lográs ingresar, escribí al mail support@whatsapp.com indicando tu número completo y explicando que tu cuenta fue hackeada. Avisá a tus contactos: informales que tu cuenta fue comprometida para evitar estafas o mensajes falsos. Revisá la seguridad de tu teléfono: actualizá el sistema operativo, instalá un antivirus confiable y cambiá contraseñas asociadas.

La verificación en dos pasos es clave para sumar una capa extra de seguridad.

Consejos para prevenir futuros hackeos

Nunca compartas tu código de verificación .

No abras enlaces sospechosos en mensajes o mails.

Evitá usar redes Wi-Fi públicas sin protección .

Mantené siempre WhatsApp actualizado para aprovechar las últimas mejoras de seguridad.

Recuperar una cuenta de WhatsApp hackeada en 2025 es posible si actuás rápido y usás las herramientas que la app pone a disposición. La prevención también juega un papel central: con verificación en dos pasos, actualizaciones al día y buenos hábitos digitales, podés mantener a salvo tu información y reducir al mínimo los riesgos.