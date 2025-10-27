Cómo crear imágenes para estados de WhatsApp con IA

Ahora se pueden crear imágenes con IA directamente desde los estados.

WhatsApp suma una herramienta que promete revolucionar la forma de compartir contenido: ahora se pueden crear imágenes con inteligencia artificial (IA) directamente desde los estados, sin necesidad de usar aplicaciones externas ni abrir el chat con Meta AI. Esta novedad busca facilitar la creación de publicaciones visuales, rápidas y personalizadas, ideales para quienes comparten contenido creativo o informativo con frecuencia.

La función ya está disponible dentro de la pestaña “Novedades”, donde los usuarios pueden generar imágenes simplemente describiendo lo que quieren mostrar. WhatsApp se encarga del resto, ofreciendo distintas opciones listas para publicar en formato vertical, pensado especialmente para los estados. De esta manera, la app de mensajería de Meta mejora la experiencia de uso y se pone a la altura de otras plataformas que integran IA generativa.

Cómo crear imágenes para tus estados con IA

El proceso es simple y rápido:

Abrí la app de WhatsApp. Entrá en la pestaña “Novedades”. Tocá “Añadir estado” y seleccioná “Imágenes de IA”. Escribí una breve descripción de la imagen que querés generar. Meta AI creará varias versiones para elegir. Tocá el ícono verde para publicarla directamente.

La clave está en hacer un prompt claro y preciso.

La clave está en ser claro y específico. Un buen prompt debe indicar el tema, el ambiente y los detalles visuales que querés incluir. Por ejemplo: “Atardecer en la playa con palmeras y tonos cálidos”. Cuanto más preciso sea el texto, más realista y ajustado será el resultado final.

Otras funciones nuevas en los estados de WhatsApp

Además de la generación de imágenes con IA, los estados incorporan nuevas herramientas interactivas:

Reacciones con “Me gusta” : ahora se puede marcar un corazón verde en los estados de otros usuarios.

Menciones privadas : permite etiquetar hasta cinco contactos sin que el resto lo vea.

Reposteos : si te mencionan en un estado, podés añadirlo al tuyo.

Agregar música : es posible incluir canciones y elegir el fragmento que sonará.

Sticker “Tu turno”: invita a tus contactos a responder con sus propias publicaciones, fomentando la participación.

Con estas actualizaciones, WhatsApp refuerza su apuesta por la creatividad y la interacción, integrando la inteligencia artificial como un aliado cotidiano dentro de la app.