Así podés programar mensajes de WhatsApp

Los trucos cambian en Android, iPhone y WhatsApp Web.

Aunque WhatsApp sigue siendo una de las apps de mensajería más usadas del planeta, todavía no ofrece una función oficial para programar mensajes. Aún así, existen varias alternativas —para Android, iPhone y PC— que permiten hacerlo fácilmente. Esta herramienta resulta ideal para enviar saludos automáticos, recordatorios o mensajes laborales sin preocuparse por el horario.

En Android, una de las soluciones más elegidas es SKEDit, disponible gratis en Google Play. Permite redactar el mensaje, elegir el destinatario y definir la hora y fecha exacta del envío. También ofrece la opción de confirmar manualmente antes de que se envíe. Requiere ciertos permisos de accesibilidad, pero mantiene una buena reputación entre los usuarios. Otra app popular es Wasavi, que envía los mensajes como si lo hicieras vos mismo, sin necesidad de crear una cuenta y con una interfaz muy simple.

En iPhone, no hace falta instalar nada extra. La app Atajos (Shortcuts), que viene incorporada en iOS, permite automatizar el envío de mensajes en WhatsApp en pocos pasos.

Cómo programar mensajes en WhatsApp paso a paso

En Android

Entrá a Google Play y descargá SKEDit o Wasavi. Abrí la app y otorgá los permisos necesarios (contactos y accesibilidad). Tocá en “WhatsApp”. Elegí el contacto o grupo. Escribí el mensaje y seleccioná la fecha y hora. Activá (si querés) la confirmación manual antes del envío. Guardá y listo: el mensaje se enviará automáticamente.

En iPhone

Abrí la app Atajos (o Shortcuts). Tocá en Automatización y luego en Crear automatización personal. Seleccioná el momento del día o evento que activará el envío. Agregá la acción “Enviar mensaje por WhatsApp”. Elegí el contacto y escribí el texto. Guardá la automatización. El mensaje se enviará según lo programado (algunas versiones piden confirmación).

Resulta ideal para enviar saludos automáticos, recordatorios o mensajes laborales.

En PC

Entrá a Chrome Web Store y buscá Blueticks for WhatsApp Web. Instalá la extensión y vinculá tu cuenta. Accedé a WhatsApp Web desde el navegador. Elegí el contacto o grupo. Escribí el mensaje, definí la fecha y hora y guardá los cambios. Podés editar o cancelar el envío antes de que ocurra.

WhatsApp Business ofrece funciones básicas como respuestas automáticas o mensajes de bienvenida, pero no permite programar envíos. Para empresas o equipos que necesitan más control, plataformas como WATI o Chatfuel —que usan la API oficial de WhatsApp— ofrecen una automatización mucho más avanzada.

A la hora de elegir, priorizá siempre la seguridad y privacidad: Wasavi no guarda datos en la nube, Atajos trabaja dentro del sistema iOS y Blueticks se integra directamente con WhatsApp Web sin complicaciones.