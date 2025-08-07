Wifi en cualquier lado: el truco para conectarse a cualquier red sin saber la contraseña.

Tener internet todo el tiempo sin necesidad de pagar un pack de datos es un sueño de muchas personas, ya que muchas veces la conexión falla cuando más la necesitamos. Por este motivo, se viralizó un truco para poder conectarse a redes Wifi ajenas sin necesidad de saber la contraseña y así poder tener internet en cualquier lugar y momento.

Si estás en la casa de un amigo, familiar o en un lugar donde nadie recuerda la contraseña, podés acceder a la red simplemente usando la función integrada en tu teléfono Android (versión 10 o superior) para compartir conexiones Wi‑Fi a través de un código QR, sin tener que descifrar o recordar contraseñas complejas. De este modo, cualquier persona puede compartir la conexión si necesidad de estar dictando punto por punto la contraseña.

Lo bueno de este método es que no requiere descargar nuevas aplicaciones o hacerse un usuario nuevo, sino que solo basta con tener un celular con sistema Android actualizado incluido para poder compartir. En cuestión de segundos, varias personas podrán conectarse a una red wifi sin tener que memorizarse la contraseña. Por otro lado, quienes tienen iPhone también cuentan con una función similar, pero solamente es compatible con otros dispositivos IOS.

Cómo compartir el wifi sin saberse la contraseña