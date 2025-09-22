Ahora vas a poder elegir las canciones sin problemas.

Durante años, quienes usaban Spotify gratis tuvieron que convivir con una de las restricciones más molestas: la imposibilidad de elegir una canción puntual y la obligación de escuchar todo en modo aleatorio. Eso acaba de cambiar. La compañía anunció que, a nivel global, los usuarios de la versión gratuita ya podrán reproducir el tema que quieran, cuando quieran, sin necesidad de pagar Spotify Premium.

El cambio llega con tres nuevas funciones pensadas para quienes no abonan la suscripción: Pick & Play (elegir y reproducir), Search & Play (buscar y reproducir) y Share & Play (compartir y reproducir). Con estas opciones, cualquier usuario gratuito podrá buscar un tema específico, ponerlo a sonar y hasta compartirlo directamente, algo que antes estaba reservado a quienes tenían la versión paga.

Spotify apunta a la publicidad

Aunque parezca un beneficio regalado, Spotify dejó en claro que detrás de este movimiento hay una razón de negocio. En los últimos trimestres, la empresa reconoció que su división publicitaria creció “más lento de lo esperado”. Con esta actualización, busca que más gente use la app en su versión gratuita, lo que significa mayor exposición a anuncios y, en consecuencia, más ingresos por publicidad.

Hoy, Spotify cuenta con 696 millones de usuarios activos mensuales, de los cuales 433 millones son gratuitos. Si bien los suscriptores Premium siguen representando una porción clave de los ingresos, el grueso de la base está en quienes no pagan. Justamente ahí la compañía ve la oportunidad: crecer en publicidad hasta que ese rubro represente un 20% del total de sus ganancias, frente al 11% actual.

Qué sigue siendo exclusivo de Spotify Premium

Este cambio no elimina las ventajas de la versión paga. Los usuarios Premium seguirán teniendo acceso a beneficios como audio en alta calidad sin pérdidas, las nuevas listas de reproducción con inteligencia artificial y la reproducción sin interrupciones, entre otras funciones.

De esta manera, Spotify decidió flexibilizar su versión gratuita para mantener su liderazgo en el mercado del streaming de música. Los usuarios salen ganando porque ya no estarán atados al modo aleatorio, mientras que la empresa busca fortalecer su modelo publicitario y equilibrar el peso entre suscriptores y oyentes gratuitos.