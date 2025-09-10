¿Querés renovar tu celular? Así es el Plan Canje de Samsung

El programa está disponible en la tienda oficial de Samsung.

Samsung relanzó su Plan Canje de celulares en Argentina, una propuesta pensada para quienes quieren cambiar su teléfono sin gastar de más. La modalidad permite entregar un dispositivo usado como parte de pago y financiar el nuevo en 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de bancos seleccionados. Así, se convierte en una de las formas más accesibles de renovar un smartphone en 2025.

El programa está disponible en la tienda oficial de Samsung, con modelos que van desde la gama media hasta los equipos premium. Cabe destacar que la facilidad de compra no aplica solo para celulares, sino también para tablets, televisores y otros dispositivos. Incluso se aceptan dispositivos de otras marcas.

Cómo funciona el Plan Canje de Samsung

El proceso de canje es sencillo. Los usuarios que deseen comprar un nuevo celular Samsung con descuento deberán hacer la gestión de forma online a través de la página oficial. Luego, se debe seleccionar el smartphone, laptop, reloj o tablet a comprar. Se desplegará una pestaña con la leyenda "Cotizar Plan Canje". Completar los datos solicitados como "Marca", "Modelo", "Estado del dispositivo". Se desplegará una ventana que indica de cuánto es el bono estimado.

Una vez aceptada la operación, la compra se completa online y el nuevo dispositivo llega a domicilio. Dentro de las 72 horas hábiles siguientes, un asesor de Samsung se contacta por WhatsApp para verificar el estado del teléfono usado. Una vez evaluado el estado del celular, el usuario recibirá la bonificación en el medio de pago utilizado en la compra en un plazo de 10 a 15 días.

El usuario recibe la bonificación en un plazo de 10 a 15 días.

¿Qué celulares están disponibles para el Plan Canje?

El plan de Samsung permite acceder a una amplia gama de dispositivos con rebajas importantes. Algunos de los celulares más solicitados son:

Galaxy Z Fold7 Jetblack.

Galaxy Z Flip7.

Galaxy A56 5G.

Galaxy S24 FE.

Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S25.

Galaxy A15.

Bancos con financiación en cuotas sin interés

El Plan Canje de Samsung se complementa con acuerdos de financiación que permiten pagar hasta en 12 cuotas fijas sin recargo. Los bancos que participan son: