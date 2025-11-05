Pinterest ahora te recomienda qué comprar según gustos y tendencias

Está diseñado para ofrecer sugerencias personalizadas según el estilo y los intereses de cada persona.

Pinterest presentó oficialmente Pinterest Assistant, una nueva herramienta impulsada por inteligencia artificial que promete cambiar la forma en que los usuarios eligen productos, descubren ideas y toman decisiones de compra dentro de la plataforma. Disponible desde hoy, este asistente está diseñado para ofrecer sugerencias personalizadas según el estilo y los intereses de cada persona, con foco en moda, decoración y estilo de vida.

A diferencia de un buscador tradicional, Pinterest Assistant combina los Pines y tableros guardados por cada usuario con modelos visuales avanzados, lo que le permite entender estéticas, colores y tendencias. De esta manera, al navegar por la app, el sistema puede ofrecer recomendaciones inmediatas, como qué ponerse para un evento, cómo combinar prendas o qué productos se ajustan a una referencia visual específica, sin necesidad de salir de Pinterest.

Un asistente visual, no un chatbot

La compañía destacó que el asistente no funciona como un chatbot genérico, sino que se basa en un modelo de lenguaje visual entrenado para interpretar imágenes y estilos. Esto permite que las respuestas sean más parecidas a las de un asesor humano que a las de un motor de búsqueda convencional.

El usuario puede escribir, hablar o describir lo que busca usando el micrófono, y el sistema responde con propuestas visuales y sugerencias audibles coherentes con la consulta.

Personalización y recomendaciones para cada gusto

Pinterest Assistant se adapta a los hábitos de cada persona. Analiza los Pines guardados, los tableros creados y los contenidos relacionados de otros usuarios con gustos similares, generando recomendaciones únicas y contextuales. Así, puede sugerir desde combinaciones de ropa y artículos decorativos hasta ideas de renovación estética, todo con la posibilidad de comprar directamente desde la plataforma.

Algunos ejemplos de uso incluyen:

Crear outfits completos a partir de prendas guardadas.

Elegir ropa de cama ideal para invierno.

Encontrar nuevas ideas para redefinir el estilo personal.

Pensado para la Generación Z

Pinterest explicó que este lanzamiento busca acompañar un comportamiento cada vez más común entre los usuarios más jóvenes, que usan la app como un espacio de inspiración previa a la compra. El objetivo es acompañar todo el recorrido: desde la idea hasta la compra final, integrando inspiración, comparación y recomendaciones en un mismo entorno.

La herramienta ya está disponible para todos los usuarios y no requiere configuración extra. Con Pinterest Assistant, la red social apuesta a una experiencia más inmersiva, visual y personalizada, donde la inteligencia artificial se convierte en el nuevo motor del estilo y las decisiones de compra.