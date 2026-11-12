Quién es Jensen Huang, CEO de Nvidia que renunció tras el escándalo por su romance con una presunta espía china

Jensen Huang, el cofundador y director ejecutivo de la empresa Nvidia, ha dejado su cargo principal tras liderar la compañía durante 33 años. Fundada en 1993, la empresa de tecnología se ha consolidado como el gigante tecnológico en el diseño de unidades de procesamiento gráfico y la infraestructura informática que sostiene el desarrollo de la inteligencia artificial moderna, alcanzando valuaciones bursátiles cercanas a los cuatro mil millones de dólares en los principales mercados. Su salida del cargo ejecutivo marca el cierre de una etapa trascendental para la industria de los semiconductores en Estados Unidos, obligando a la empresa a implementar un esquema de transición con Colette Kress como directora ejecutiva interina mientras evalúan el futuro del liderazgo empresarial.

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El romance con una presunta espía y su impacto en la compañía

La separación de Huang de su empresa es causada por un complejo escándalo personal, que sacudió a los mercados financieros globales. De acuerdo con el medio estadounidense The New York Times, el empresario habría mantenido un vínculo sentimental con Alice Huang quien, según las sospechas iniciales de los investigadores, es una presunta agente de inteligencia al servicio del gobierno de China.

El supuesto romance, de haber existido, podría haber representado una vulnerabilidad crítica para la seguridad corporativa y el acceso a información clasificada sobre tecnologías avanzadas de computación y chips, sujetos a estrictas restricciones de exportación. Las ramificaciones de este caso habrían generado una presión institucional sobre el gobierno corporativo de la firma, provocando una abrupta caída en valor, que golpeó con fuerza las acciones de la compañía y desestabilizó a los principales índices en la bolsa.

Jensen Huang, fundador de Nvidia. (Crédito de foto: Fred Greaves/Reuters)

El comunicado de Nvidia ante el escándalo

Frente a la gravedad de las acusaciones publicadas, la información oficial emitida por Nvidia ha buscado calmar a los inversores aclarando que un comité de directores independientes, asistido por asesores legales, comanda una investigación sobre los hechos. Sin embargo, desde la propia compañía se ha enfatizado que hasta el momento no existirían evidencias concluyentes ni motivos fundados para creer que se hubieran comprometido la seguridad nacional ni los secretos industriales de la organización.

Se presume que el detonante de la renuncia de Huang estuvo relacionado con el escrutinio sobre la conducta personal y el cumplimiento normativo, más que con una filtración tecnológica confirmada. La incertidumbre continúa persistiendo entre analistas y accionistas de cara a la próxima presentación de resultados financieros de la empresa.