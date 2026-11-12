Jensen Huang renunció a la dirección ejecutiva de Nvidia, en medio de un escándalo de infidelidad y espionaje chino. El ahora exdirector admitió ante sus empleados que fue infiel a su esposa con una ejecutiva a la que la inteligencia de Estados Unidos considera una presunta agente de China. Huang tiene 63 años y dirigió la compañía desde que la cofundó, en 1993.

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Desde entonces, el directorio de la empresa investiga el caso, el FBI y el Departamento de Justicia abrieron sus propias pesquisas y las acciones de la empresa perdieron cerca de USD 430.000 millones de valor de mercado en dos ruedas. La supuesta espía es Alice Huang, también conocida como Huang Le, ciudadana china y exejecutiva de Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur que compra chips a Nvidia. No tiene parentesco con el CEO y no fue acusada de ningún delito.

¿Quién es Alice Huang y por qué investigan el caso el FBI y el Departamento de Justicia?

Según investigaciones periodísticas, las autoridades estadounidenses sospechan que ella reunía información para China, algo que Pekín niega. Nvidia aseguró que no tiene motivos para creer que su tecnología o la seguridad nacional hayan sido comprometidas, aunque abrió una investigación independiente.

La relevancia del caso reside en que Nvidia es más que una empresa tecnológica y se transformó en un activo geopolítico clave para Estados Unidos. Huang condujo durante 33 años la transformación de Nvidia, desde los chips para videojuegos hasta los procesadores que sostienen los principales sistemas de inteligencia artificial. La firma también financia a clientes y desarrolladores de centros de datos, por lo que un cambio brusco en su conducción puede repercutir sobre toda esa cadena de negocios.

Quién es Colette Kress, la reemplazante de Jensen Huang como CEO de Nvidia

Tras el alejamiento de Huang, la responsable de Finanzas, Colette Kress, asumió como directora ejecutiva interina, mientras la compañía busca un reemplazante permanente. El relevo se produjo tras una reunión del directorio que había quedado bajo la atención de los mercados, con las acciones de la fabricante de procesadores para inteligencia artificial bajo presión en las operaciones previas a la apertura.

La sucesión ocurre después de una fuerte caída de Nvidia en el mercado fuera de horario y en las transacciones previas a la rueda regular. La acción llegó a perder más de 8% durante las horas posteriores al cierre del miércoles, de acuerdo con la cobertura de CNBC, ante las versiones sobre la deliberación del directorio. Tras conocerse la renuncia, la caída del papel de la empresa se extendió al 10%.

Derrumbe histórico en Wall Street: Nvidia perdió USD 430.000 millones en dos ruedas

Las acciones cayeron 5% el 9 de noviembre y hasta 6% el martes, hasta USD 167,74, su menor cierre desde el 30 de marzo. El miércoles subieron 2,92% en la rueda, pero perdieron más de 8% después del cierre, tras conocerse que el directorio evaluaba apartar a Huang.

La empresa había alcanzado una valuación cercana a los USD 4 billones, un tamaño que amplificó la sensibilidad del mercado ante cualquier cambio en su cúpula. Su peso dentro de los principales índices estadounidenses y su papel como proveedora de procesadores para centros de datos hacen que las variaciones de su acción tengan efectos sobre el conjunto del sector tecnológico.

Alerta para los inversores: los pronósticos de pérdida de valor hacia 2030

La volatilidad llega en un momento relevante para los inversores. Nvidia tiene previsto informar sus próximos resultados financieros el 17 de noviembre, una instancia que permitirá conocer si el cambio de liderazgo altera sus proyecciones comerciales, el ritmo de pedidos de sus clientes o el calendario de lanzamiento de productos.

El analista Dan Ives estimó que la salida de Huang reduciría entre 25% y 30% el valor de la compañía, porque concentra la dirección tecnológica. Bank of America calculó que, si la participación en el mercado de GPU bajara a 50% y el margen a 65%, la ganancia bruta de 2030 sería USD 300.000 millones menor, una pérdida de valor cercana a USD 1,4 billones en total.