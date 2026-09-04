Ni Taiwán ni EE.UU.: el sorpresivo país latinoamericano donde Nvidia fabrica el cerebro de la Inteligencia Artificial

Durante años, hablar de México y tecnología era hablar de manufactura: el país podía ensamblar autos, televisores y servidores, pero el diseño y el software detrás de esos productos ocurría en otro lado. Una frase de Jensen Huang, CEO de NVIDIA, viene a mover esa historia de lugar.

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Durante un encuentro con Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, en el marco de la reunión de ministros de Innovación del G20 en Chapel Hill, Carolina del Norte, Huang lanzó una frase que resonó fuerte: "Resulta que las supercomputadoras de inteligencia artificial de NVIDIA se construyen en México". El directivo agregó que espera visitar el país próximamente para ayudar a impulsarlo hacia la era de la inteligencia artificial.

Por qué importa la palabra "supercomputadora"

No se trata de una computadora más grande: son sistemas que reúnen enormes cantidades de capacidad de cómputo para trabajar con volúmenes gigantescos de datos, entrenar modelos y ejecutar aplicaciones que un equipo convencional no puede sostener. NVIDIA se convirtió en un actor central de esta industria gracias a sus GPU y a toda la infraestructura construida alrededor de ellas, aunque la declaración de Huang no implica que la compañía tenga una fábrica propia realizando cada etapa del proceso en el país.

México ya viene atrayendo inversión en centros de datos

El dato no aparece aislado. En abril de 2026, el gobierno mexicano anunció una inversión de 1.000 millones de dólares de Flex entre 2026 y 2028 para desarrollar centros de datos de inteligencia artificial, con más de 5.000 empleos directos en Guadalajara, Aguascalientes y Ciudad Juárez.

El siguiente desafío: capacidad propia

México también avanza en su propia supercomputadora pública, Coatlicue, con una inversión de alrededor de 6.000 millones de pesos y pensada para predicciones climáticas, planeación agrícola y análisis de grandes volúmenes de información. El desafío de fondo pasa por algo menos vistoso que fabricar máquinas: conectar esa infraestructura con investigadores, universidades y datos propios para que el país pase de fabricar tecnología para otros a desarrollarla para sí mismo.