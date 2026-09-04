Android prepara la función más esperada: Gemini te ayudará a encontrar tus cosas en casa

Buscar las llaves durante diez minutos antes de salir de casa es una escena que se repite en casi cualquier hogar. Google prepara una solución dentro de Android que apunta directamente a resolver ese problema cotidiano.

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La novedad permitirá que Gemini guarde en Find Hub una ubicación indicada por el propio usuario, y que después esa información se pueda consultar simplemente preguntándole al asistente. Por ejemplo, sería posible decirle "Hey Google, recuerda en Find Hub que guardé mis llaves en el cajón de la mesa del salón", y Gemini registraría ese dato en la sección de objetos recordatorios de la app.

Una memoria, no un rastreador

La diferencia clave frente a los localizadores tradicionales es que esta función no rastrea la posición en tiempo real de ningún objeto. Gemini simplemente guarda el último lugar que el usuario indicó, así que si el objeto se movió después sin actualizar la información, el sistema seguirá mostrando la ubicación anterior. La propuesta de Google busca cubrir justamente los objetos que no tienen etiqueta de rastreo ni localizador Bluetooth, como las llaves, el pasaporte o algunos documentos.

Fotos para identificar cada objeto

La herramienta también permitirá agregar fotografías a cada objeto registrado, algo pensado para facilitar la identificación cuando hay varios artículos guardados al mismo tiempo. La app mostrará una lista completa de los objetos y el lugar indicado para cada uno, de manera que el usuario pueda consultar todo desde un mismo lugar.

Disponible desde Android 16

La función llegará a dispositivos con Android 16 en adelante, y su disponibilidad dependerá de que Gemini y Find Hub estén habilitados en la región del usuario. Se suma a otras novedades recientes de Android, como Motion Assist, pensada para reducir el mareo al usar el celular en el auto, y Guided Vision, que combina la cámara con Gemini Live para asistir a personas ciegas o con baja visión.