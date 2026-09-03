Ni filtros ni edición: los errores que comete la Inteligencia Artificial y revelan si una publicación de Instagram es real

Instagram prepara un cambio para que sea más fácil reconocer fotos y videos generados con inteligencia artificial (IA). La red social incorporará una etiqueta visible llamada “Perfil generado con IA”, que permitirá saber si la persona que aparece en una publicación o Reel fue creada digitalmente y no corresponde a un ser humano real.

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La nueva identificación estará disponible tanto en los perfiles como en publicaciones y Reels. De esta manera, Instagram busca evitar que los usuarios confundan una persona generada con IA con alguien real, especialmente en cuentas que muestran retratos, videos hablando a cámara o escenas cotidianas con una apariencia completamente humana.

Cómo identificar un perfil generado con IA en Instagram

La principal señal que deberán buscar los usuarios será la etiqueta “Perfil generado con IA”. Instagram prevé ubicarla debajo del nombre de usuario o de la descripción del perfil, en un lugar visible.

La advertencia también aparecerá al abrir una publicación o un Reel. En esos casos, se mostrará como una etiqueta gris debajo del nombre de usuario. Así, quienes encuentren el contenido desde Reels, Explorar u otros espacios de la plataforma podrán conocer que la persona que aparece fue creada mediante inteligencia artificial sin necesidad de entrar a la biografía de la cuenta.

El cambio reemplazará a la etiqueta anterior “Creador de IA”. Según la información publicada, Instagram busca evitar confusiones con los usuarios humanos que utilizan herramientas de inteligencia artificial para crear o editar contenido. La nueva denominación apunta específicamente a los perfiles cuya persona o personaje visible fue generado artificialmente.

La nueva identificación estará disponible tanto en los perfiles como en publicaciones y Reels.

Esto significa que un creador humano que utilice IA para editar una fotografía, producir un video o desarrollar parte de su contenido no necesariamente tendrá esta identificación. La etiqueta está pensada para las cuentas en las que la figura que aparece fue creada mediante IA.

Qué pasa al tocar la etiqueta

Instagram también mostrará información adicional cuando el usuario pulse sobre la etiqueta. El aviso explicará que el perfil representa a una persona generada mediante inteligencia artificial y no a un humano real.

La compañía también anticipa medidas para las cuentas que deberían identificarse y no lo hagan. Esos perfiles podrían recibir una notificación y dejar de ser elegibles para aparecer en recomendaciones de Instagram, incluyendo espacios como Reels y Explorar. Esto reduciría su capacidad de llegar a personas que todavía no los siguen.

La medida no implica una eliminación automática de la cuenta. Los perfiles podrán agregar posteriormente la etiqueta solicitada y también tendrán la posibilidad de apelar la decisión mediante Estado de la cuenta.