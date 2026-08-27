Límites severos para menores en Instagram: por qué Meta tuvo que pagar una cifra récord para evitar un escándalo mayor

Meta alcanzó un acuerdo histórico en Estados Unidos que incluye el pago de hasta 16.700 millones de dólares a 51 estados y territorios, además de la implementación de fuertes restricciones para adolescentes en Instagram y Facebook. La decisión llega en medio de un juicio federal por presuntos daños psicológicos a menores y podría marcar un antes y un después en la regulación de las redes sociales.

Entre los cambios más importantes, los adolescentes tendrán un límite predeterminado de dos horas diarias en ambas plataformas y necesitarán autorización de sus padres para desactivarlo. También habrá bloqueos automáticos durante la madrugada, restricciones a las notificaciones en horario escolar y nuevas herramientas de control parental.

El acuerdo fue anunciado luego de que Meta decidiera resolver de forma extrajudicial el primer juicio federal relacionado con la supuesta falta de protección a usuarios jóvenes. La empresa enfrentaba reclamos de varios estados y territorios estadounidenses, mientras que una eventual indemnización podía superar ampliamente las cifras finalmente acordadas.

Qué cambios habrá para los adolescentes en Instagram y Facebook

Si el acuerdo recibe la aprobación judicial, las cuentas de adolescentes tendrán restricciones activadas por defecto. Las aplicaciones se bloquearán entre las 0 y las 6 de la mañana, mientras que las notificaciones permanecerán silenciadas entre las 8 y las 15 horas, desde el 15 de agosto hasta el 15 de junio, con el objetivo de reducir las distracciones durante el ciclo escolar.

Además, los usuarios jóvenes recibirán avisos cada 15 minutos de uso continuo de pantalla y recordatorios adicionales al alcanzar los 60 y 90 minutos.

29 estados impulsaron las demandas acusaron a Meta de infringir normas federales de privacidad infantil.

Los padres también tendrán más posibilidades de intervenir en la experiencia de sus hijos. Podrán establecer un feed cronológico en lugar de uno basado en algoritmos y desactivar la reproducción automática. Meta, además, dejará de mostrar de forma predeterminada la cantidad de “me gusta” y reacciones en las publicaciones de adolescentes.

La compañía también desactivará para estos usuarios los filtros relacionados con cirugía estética y maquillaje extremo.

Las demandas contra Meta y el debate por la salud mental

Los 29 estados que impulsaron las demandas acusaron a Meta de infringir normas federales de privacidad infantil al recopilar datos de menores de 13 años. Algunos estados también sostuvieron que la empresa engañó a padres sobre las protecciones disponibles y utilizó prácticas abusivas en el diseño de Instagram y Facebook. Meta negó las acusaciones.

Durante el proceso judicial también se puso el foco en herramientas creadas para limitar el uso de las redes. Según los testimonios citados en el juicio, la función “Take A Break” tuvo una adopción muy baja entre adolescentes: menos del 1% de los usuarios semanales la había activado meses después de su lanzamiento.

Como parte del acuerdo, Meta deberá reforzar la supervisión parental, aceptar el control de un auditor independiente y evitar declaraciones falsas o engañosas sobre sus herramientas de seguridad. El resultado representa uno de los mayores cambios impulsados hasta ahora sobre el uso de Instagram por parte de adolescentes.