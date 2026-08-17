Alerta por el veto a las redes sociales para menores: el duro aviso que lanzaron YouTube, Meta y TikTok

YouTube, Meta y TikTok pidieron cautela ante los primeros datos sobre la prohibición de redes sociales para menores de 16 años en Australia. Las compañías cuestionaron que se saquen conclusiones definitivas a partir de las cifras iniciales, que indican que alrededor del 80% de los menores todavía utiliza estas plataformas meses después de la entrada en vigencia de la medida, en diciembre.

Los representantes de Google, Meta, TikTok y Snapchat hicieron sus planteos ante una comisión de investigación del Senado australiano. Mientras los legisladores analizan si el veto a las redes sociales para menores está funcionando, también evalúan aumentar las sanciones y ampliar las facultades del organismo encargado de controlar el cumplimiento de la normativa.

Las plataformas cuestionan los primeros datos

Julie Inman Grant, comisionada de Seguridad Digital de Australia, reconoció que los datos correspondientes a marzo mostraban dificultades para impedir que los menores crearan nuevas cuentas o recuperaran las que habían sido bloqueadas. Sin embargo, sostuvo que ya existen señales de un leve descenso en la cantidad de cuentas pertenecientes a menores de 16 años.

Desde YouTube, Rachel Lord, responsable de relaciones gubernamentales de la compañía, consideró que todavía es demasiado pronto para evaluar el resultado de la medida. Además, explicó que las tecnologías de verificación de edad utilizadas para identificar a usuarios de 16 años todavía están evolucionando, ya que históricamente muchas de estas herramientas fueron desarrolladas para diferenciar entre mayores y menores de 18 años.

Meta también puso el foco en la diferencia entre utilizar una plataforma y tener una cuenta. Mia Garlick, directora de políticas públicas de la empresa en Australia, señaló que las encuestas pueden reflejar que un menor accede a un servicio sin necesariamente tener una cuenta propia.

Cuántas cuentas bloquearon las plataformas

Las empresas también presentaron sus propios datos sobre la aplicación de la prohibición. Meta desactivó 756.000 cuentas de Instagram y Facebook sospechosas de pertenecer a menores de edad, frente a unas 500.000 que había informado en marzo.

En Australia dicen que hay un leve descenso en la cantidad de cuentas pertenecientes a menores de 16 años.

Por su parte, Google impidió que unos 740.000 titulares de cuentas accedieran a YouTube, mientras que TikTok eliminó 550.000 cuentas cuando comenzó a regir la normativa y posteriormente pasó a retirar unas 24.000 por mes.

En paralelo, los legisladores australianos analizan modificaciones que podrían duplicar las multas máximas hasta 99 millones de dólares australianos y otorgar mayores facultades a la comisionada para solicitar información y documentos a las plataformas y a sus proveedores de tecnología de verificación de edad.