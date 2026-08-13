Instagram se renueva por completo: cómo es el nuevo logo que reemplaza al de hace 10 años

Instagram cambió su logotipo por primera vez en una década y el nuevo diseño ya divide a los usuarios. La red social de Meta dejó atrás la característica tipografía en cursiva que utilizaba desde 2016 y presentó una versión más simple, moderna y minimalista. Sin embargo, el rediseño no fue recibido de manera unánime y en redes sociales ya aparecieron críticas y hasta comparaciones con el polémico cambio de imagen de Jaguar.

El nuevo logotipo de Instagram abandona las letras inclinadas y adopta una tipografía en imprenta minúscula. El cambio fue presentado por Adam Mosseri, jefe de Instagram, quien explicó que la actualización busca ofrecer un diseño más limpio y actual, aunque mantiene referencias al logo original y la esencia de sencillez que caracteriza a la plataforma.

El nuevo logo de Instagram ya tiene un apodo

La reacción de los usuarios fue dispar. Mientras algunos consideran que el nuevo diseño es más moderno, otros cuestionaron la decisión de modificar una identidad visual que llevaba años instalada. Uno de los comentarios que más se repite en Instagram y Threads apunta a la forma de la letra “r”, que para algunos parece una “z”.

Por ese motivo, varios usuarios aseguran que el nombre podría leerse como “Instagzam”, una interpretación que rápidamente podría convertirse en material para memes. El propio Mosseri había anticipado que esperaba recibir opiniones fuertes sobre el cambio y señaló que el logotipo anterior se veía “anticuado”.

Un cambio que rompe con una identidad de años

La anterior versión del logo de Instagram estaba vigente desde mayo de 2016. Aunque aquella renovación ya había significado un cambio importante respecto del diseño utilizado desde 2010, las modificaciones posteriores habían sido mucho más sutiles.

El rediseño no fue recibido de manera unánime y ya aparecieron críticas.

Ahora, Meta decidió avanzar con una transformación más evidente y eliminar prácticamente los últimos elementos asociados a aquella identidad visual. La plataforma ya había generado controversia anteriormente cuando modificó el ícono de su aplicación y dejó atrás la cámara que formaba parte de su imagen.

El nuevo logotipo de Instagram comenzará a aparecer en los dispositivos de los usuarios, por lo que el cambio será cada vez más visible. Queda por ver si Meta mantiene el diseño actual o introduce alguna modificación, especialmente en la polémica “r”, ante las críticas y bromas que surgieron tras su presentación.