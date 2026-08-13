Meta ha borrado 750.000 cuentas de menores por la nueva ley australiana

Meta, propietaria ​de Facebook e Instagram, anunció el jueves que había eliminado más de 750.000 cuentas de las que sospechaba que pertenecían a australianos menores de 16 años desde ‌que se aplicara la primera prohibición ‌de este tipo en el mundo, y prometió tomar más medidas ante una posible intervención reguladora.

La empresa indicó que, hasta junio, había desactivado 462.000 cuentas sospechosas de Instagram y 294.000 cuentas sospechosas de Facebook desde justo antes de que entrara en vigor la prohibición australiana sobre las redes sociales, en diciembre, lo que supone un aumento respecto a las 331.000 cuentas de Instagram y las 173.000 de Facebook que, según afirmó, había eliminado hasta enero.

La ​mayor empresa de redes sociales ⁠del mundo ha afirmado que quiere cumplir una ley a la que tanto ella ‌como otras plataformas se han opuesto abiertamente, justo cuando el regulador de ⁠internet de Australia está considerando interponer una demanda de ⁠cumplimiento contra varias plataformas —entre ellas algunas propiedad de Meta— que, según afirma, no han tomado las medidas suficientes para cumplir con la ley.

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Ninguna otra plataforma ha publicado datos de cumplimiento ⁠que coincidan con el intervalo de fechas facilitado por Meta, pero las cifras ​del Gobierno australiano y múltiples estudios independientes han revelado que más ‌de ocho de cada diez menores de ‌16 años seguían utilizando las redes sociales durante los tres primeros meses de la ⁠prohibición.

El Gobierno australiano propuso esta ley histórica, que entró en vigor el 10 de diciembre, ante la preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud física y mental de los niños y los adolescentes.

Dado que otros países de todo el mundo están ​barajando restricciones de ‌edad similares, Australia ha acusado a las plataformas de diseñar intencionadamente la prohibición para que fracasara, y ha aprobado una ley para duplicar la sanción máxima por incumplimiento hasta los 99 millones de dólares australianos (69,75 millones de dólares) y otorgar al organismo regulador mayores poderes de acceso a la documentación.

AUDIENCIA PARLAMENTARIA EL ⁠VIERNES

Está previsto que representantes de Meta, TikTok, Google (propietaria de YouTube) y Snapchat (de Snap) presten declaración el viernes en una investigación parlamentaria sobre los cambios, al igual que funcionarios reguladores y del Gobierno.

"La aplicación de la normativa sigue en marcha, y estas cifras seguirán aumentando", afirmó Meta en un comunicado.

"Compartimos el objetivo del Gobierno australiano de garantizar que los jóvenes tengan experiencias seguras y adecuadas a su edad en internet, y estamos cumpliendo con nuestras obligaciones legales", añadió la empresa.

Una prueba realizada en ‌Australia en 2025 sobre tecnología de verificación de la edad reveló que los productos disponibles en el mercado podían respaldar eficazmente una prohibición. La mayoría de las grandes plataformas, incluida la de Meta, implantaron software de estimación de la edad basado en fotografías, aunque afirman que, por lo general, primero someten a los usuarios a una inferencia de edad, es decir, a la ‌estimación de la edad de una persona basándose en su actividad en internet.

Meta afirmó que utilizaba la inteligencia artificial para analizar los perfiles de los usuarios en busca de "pistas contextuales que indiquen que ‌una cuenta podría pertenecer ⁠a alguien menor de 16 años, como celebraciones de cumpleaños o menciones a cursos escolares", así como para analizar las denuncias sobre cuentas sospechosas de ​pertenecer a menores. La empresa añadió que había eliminado la opción de que una persona pudiera realizar más intentos de crear una cuenta si su cuenta anterior había sido eliminada.

(1 dólar = 1,4194 dólares australianos)

Con información de Reuters