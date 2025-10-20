Praga prohíbe las patinetas eléctricas compartidas a partir de 2026 por el "caos" en las aceras

FOTO DE ARCHIVO: Un artista callejero pinta un retrato de un turista en el medieval Puente de Carlos en Praga

ct (Reuters) -Praga prohibirá el alquiler de patinetas eléctricas a partir de enero de 2026, un medio de transporte muy utilizado por turistas en la capital checa pero criticado por las autoridades por provocar el caos en las aceras.

Los concejales aprobaron el lunes una reforma de la normativa sobre transporte compartido en la ciudad de casi 1,4 millones de habitantes, cuyas calles adoquinadas y su historia atrajeron a más de 8 millones de turistas en 2024.

Mientras que las bicicletas -tanto de pedales como eléctricas- se enfrentan a nuevas normas sobre dónde pueden aparcarse, las patinetas eléctricas no se abordarán en la normativa, poniendo fin de hecho a los scooters eléctricos compartidos en la ciudad.

"¡Se aprobó el fin de las patinetas eléctricas!", dijo el lunes en X el presidente del Partido Pirata Checo, Zdenek Hrib, encargado de Transporte en el Ayuntamiento de Praga.

"Estamos introduciendo normas claras que despejarán el espacio público del tráfico incontrolado de patinetas, que a menudo se utilizaban en el centro de la ciudad más como atracción turística que como medio de transporte y provocaban el caos en aceras y zonas peatonales".

Praga se suma a otros populares destinos turísticos europeos que han tomado medidas enérgicas contra los scooters eléctricos en los últimos años. Las ciudades han impuesto estrictas normas de seguridad, como cascos y seguros en Italia, o han prohibido totalmente el alquiler, como en París y Madrid. Finlandia ha prohibido su uso a los menores de 15 años.

Los responsables de Praga explican que han actuado en respuesta a las quejas de los residentes sobre los peligros de las patinetas que circulan a gran velocidad por las aceras o los parques, o que bloquean las aceras o las plazas de estacionamiento en la calle cuando no se utilizan.

La ciudad, que quiere promover un mayor uso de los servicios de bicicletas compartidas, dijo que los e-scooters tenían mayores tasas de accidentes que las bicicletas.

Lime, uno de los mayores operadores de e-scooters compartidos de la ciudad, lamentó la decisión.

En las ciudades en las que existe un "diálogo constructivo" con los operadores, "las patinetas pueden funcionar muy bien y servir a los ciudadanos", dijo a la agencia de noticias checa CTK Vaclav Petr, director nacional de Lime.

Lime no respondió inmediatamente a otras consultas.

Con información de Reuters