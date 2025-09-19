OpenAI contrata a proveedor de Apple para fabricar un dispositivo de IA: The Information

FOTO DE ARCHIVO: El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, asiste a un evento para presentar la IA para empresas en Tokio, Japón

OpenAI firmó un acuerdo con Luxshare, que ensambla aparatos de Apple, para fabricar un dispositivo de consumo, informó el viernes The Information, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El dispositivo es actualmente un prototipo en desarrollo y se espera que sea de bolsillo, diseñado para trabajar en estrecha colaboración con los modelos de inteligencia artificial de la matriz de ChatGPT.

Un artefacto así podría quitarle participación de mercado a Apple y otros fabricantes de electrónica de consumo al ofrecer una alternativa a los usuarios para interactuar con la IA, desafiando el dominio de los teléfonos inteligentes y el hardware tradicional.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Luxshare y OpenAI no respondieron de inmediato a las peticiones de Reuters para hacer comentarios.

OpenAI compró la empresa emergente de hardware io Products, fundada por el exdiseñador de Apple Jony Ive, a principios de este año en una transacción de 6.500 millones de dólares, lo que subraya su intención de ir más allá del software y entrar en el hardware de consumo.

Luxshare, uno de los principales ensambladores de iPhone y AirPods de Apple, aportaría capacidades de fabricación a gran escala al esfuerzo de OpenAI.

OpenAI también se ha puesto en contacto con Goertek, de China, un proveedor que ensambla AirPods, HomePods y Apple Watches, para proporcionar componentes, incluidos módulos de altavoces, para sus probables dispositivos, según Information.

El proyecto marca una de las apuestas más audaces hasta la fecha de una empresa de IA para elaborar un dispositivo dedicado en lugar de depender únicamente de teléfonos inteligentes y PC. El objetivo es crear un producto "nativo de IA", un hardware diseñado desde cero para funcionar con modelos de IA, en lugar de adjuntarlo a las plataformas existentes.

Esto, según los analistas, podría abrir nuevos mercados y dar a OpenAI un punto de apoyo en la electrónica de consumo, un terreno aún dominado por Apple, Samsung y Google, de Alphabet.

Con información de Reuters