IA premium y eficiencia energética: así son las nuevas notebooks de Lenovo y AMD

La nueva línea de notebooks llega para responder a las necesidades de usuarios que buscan velocidad, autonomía y funciones inteligentes para trabajar, crear o disfrutar de contenido. El corazón de estas notebooks es la nueva familia Ryzen AI Serie 300, que permite ejecutar tareas de inteligencia artificial localmente, optimizando el uso de energía y mejorando la seguridad. Gracias a estos procesadores, los equipos ofrecen mayor velocidad, mejor autonomía y una experiencia más fluida, tanto para productividad como para entretenimiento

Procesadores AMD Ryzen AI Serie 300

Modelos destacados para cada usuario

Lenovo Legion 5 : pensada para gaming y multimedia, incluye procesador Ryzen AI 7 350, pantalla de 15,1” a 165 Hz y sonido Dolby Vision. Aporta fluidez y potencia para juegos, streaming y tareas creativas exigentes. Disponible en versiones de 512 GB y 1 TB de almacenamiento.

Lenovo Yoga 7 2‑en‑1 : ideal para quienes buscan flexibilidad. Convertible, ultraliviana y con pantalla táctil de alta definición, es perfecta para estudio, trabajo o creatividad en movimiento. Su pantalla táctil WUXGA ofrece calidad visual sobresaliente, mientras que las capacidades avanzadas de IA optimizan la experiencia de uso y la eficiencia energética.

IdeaPad Slim 5: está orientada a quienes buscan un dispositivo confiable, versátil y fácil de transportar, combina portabilidad y rendimiento diario, con pantalla WUXGA de 14” y batería de larga duración. Es una opción equilibrada para quienes quieren un equipo confiable para uso diario.

Disponibilidad en Argentina

Las nuevas notebooks Lenovo con procesadores AMD Ryzen AI Serie 300 estarán disponibles en el país a partir del primer trimestre de 2026. Pronto se confirmarán los precios de manera oficial, junto a todas las configuraciones para el mercado local.