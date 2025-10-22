HP presentó en Argentina la OMEN 16 y la OmniBook Ultra 14 para gamers y profesionales

El lanzamiento de HP tuvo lugar en Buenos Aires y contó con la presencia de socios tecnológicos como AMD y NVIDIA, prensa especializada y creadores de contenido que pudieron probar de primera mano los nuevos equipos.

Durante el evento, la prestigiosa marca destacó cómo estas laptops representan “una nueva generación de PCs potenciadas por inteligencia artificial que redefinen lo que significa el rendimiento”, en palabras de Gabriel Renzo, gerente de Consumo de HP Argentina.

Ambas computadoras, la OMEN 16 y la OmniBook Ultra 14, integran sistemas de IA capaces de optimizar automáticamente el hardware y las aplicaciones, ofreciendo experiencias fluidas, seguras y personalizadas.

OMEN 16: la laptop gamer más potente de HP

Diseñada para los usuarios más exigentes, la OMEN 16 incorpora el sistema OMEN AI, que ajusta los parámetros de rendimiento según el comportamiento del jugador o creador.

Equipada con procesadores Intel Core Ultra 9 o AMD Ryzen AI 9 Mobile, GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, hasta 64 GB DDR5, soporte para NVIDIA DLSS 4 y NIM Microservices, la máquina ofrece un rendimiento extremo para gaming, streaming y edición de contenido.

Según explicó Alexandre Ziebert, gerente de marketing técnico de NVIDIA Latinoamérica, la nueva línea con arquitectura NVIDIA Blackwell “integra potencia masiva de IA, fidelidad gráfica superior y funciones revolucionarias para jugar, estudiar o crear”.

OmniBook Ultra 14 Next Gen AI: productividad con IA integrada

En paralelo, HP presentó la OmniBook Ultra 14, enfocada en profesionales, estudiantes y creadores que buscan máxima eficiencia. Con hasta 55 TOPS de potencia de IA, HP AI Companion, audio Poly Studio y batería de hasta 22 horas, esta notebook permite realizar múltiples tareas con fluidez y aprovechar la IA para asistencia, generación de contenido y optimización del rendimiento diario.

Desde AMD, Julián Rubiano, gerente de cuenta para HP Latam, subrayó que los procesadores Ryzen AI Serie 300 “impulsan una nueva era del cómputo móvil, integrando inteligencia artificial directamente en el hardware para experiencias más inteligentes y personalizadas”.

Innovación y compromiso local

Con estos lanzamientos, HP reafirma su compromiso con la innovación en Argentina y América Latina, fortaleciendo un ecosistema que integra alto desempeño, IA aplicada y sostenibilidad tecnológica. Las nuevas laptops OMEN 16 y OmniBook Ultra 14 ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de HP Argentina.