Musk y Duffy, jefe de la NASA, se disputan el liderazgo de la agencia espacial

FOTO DE ARCHIVO: Elon Musk asiste a la ceremonia de inauguración de la nueva Gigafábrica de Tesla para coches eléctricos en Gruenheide, Alemania

21 oct (Reuters) -El administrador en funciones de la NASA, Sean Duffy, y el multimillonario Elon Musk se enzarzaron el martes en una polémica en internet sobre quién debería dirigir la agencia espacial, un día después de que Duffy invitara a empresas a competir con SpaceX, de Musk, por una misión de alunizaje.

La disputa entre el programa espacial estadounidense y el máximo ejecutivo de SpaceX, que mantienen amplios vínculos financieros, salió a la luz pública después de que Musk respondiera en la red social X a las informaciones de que Duffy quiere integrar la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio) en el Departamento de Transporte. Duffy es también el secretario de Transporte.

"La persona responsable del programa espacial de Estados Unidos no puede tener un coeficiente intelectual de 2 dígitos", escribió Musk.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El día anterior, Duffy dijo en un programa de Fox News que el desarrollo de la Starship de SpaceX está retrasado en su misión de volver a llevar humanos a la Luna bajo el programa Ártemis de la agencia, un esfuerzo que rivaliza con el programa lunar de China.

Como resultado, dijo Duffy, la NASA invitará a otras compañías a competir por la misión, que fue adjudicada a SpaceX en 2021.

Una portavoz de la NASA dijo que Duffy está centrado en vencer a China en la Luna.

"Sean dijo que la NASA podría beneficiarse de ser parte del Gabinete, tal vez incluso dentro del Departamento de Transporte, pero nunca ha dicho que él quiera mantener el trabajo", agregó, refiriéndose a una información del Wall Street Journal que afirma que tal movimiento podría asegurar el papel de Duffy en la NASA.

Musk y SpaceX no respondieron a las solicitudes de comentarios.

"Me encanta la pasión. La carrera a la Luna está EN MARCHA", dijo Duffy en X el martes, respondiendo a una publicación de Musk que apostaba a que Starship "acabará haciendo toda la misión a la Luna".

"Las grandes empresas no deberían tener miedo a los retos", añadió Duffy.

Con información de Reuters