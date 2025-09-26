Llega Cudy a la Argentina, la empresa líder en conectividad

Grupo Núcleo será la encargada de la distribución local.

Grupo Núcleo anunció el desembarco oficial de CUDY en la Argentina, una marca global especializada en soluciones de conectividad e internet que ya tiene presencia en varios países de Latinoamérica. La compañía marplatense será la encargada de la distribución local, con un fuerte plan estratégico para posicionar los productos en el mercado y acercarlos a hogares, pymes y grandes cadenas de retail.

El primer dispositivo disponible será el Access Point CUDY AC1200 Wi-Fi Mesh Solution X2 (M1200), un sistema pensado para mejorar la cobertura y estabilidad de internet en espacios grandes. El pack de dos unidades tiene un precio sugerido de $78.999 y se podrá conseguir en cadenas como Coto, Frávega, Insumos Acuario, Cuadro, Altavista y Cappeletti Informática, entre otros puntos de venta.

Todos los productos que se venderán en Argentina

Desde Grupo Núcleo remarcaron que CUDY ofrece productos de alta calidad a precios competitivos, con un diseño cuidado y prestaciones pensadas para usuarios que buscan conexiones rápidas, estables y accesibles. La propuesta incluye routers Wi-Fi de última generación, soluciones mesh y dispositivos adaptados tanto a hogares como a pequeñas y medianas empresas.

“Queremos que el usuario argentino experimente lo que significa una conexión confiable, con soporte cercano y un portfolio atractivo”, explicó Emiliano Castro, PM Brand and Special Categories de la empresa.

Estos son todos los productos que se venderán en el país:

Access Point CUDY AC1200 Wi-Fi Mesh Solution X2 (M1200) – sistema Wi-Fi mesh (pack x2)

– sistema Wi-Fi mesh (pack x2) AC1200 Mesh Wi-Fi Range Extender (RE1200) – extensor de señal Wi-Fi

AC1200 Gigabit Mesh Wi-Fi System (M1300) – sistema Wi-Fi mesh con mayor capacidad

AC1200 Gigabit Mesh Wi-Fi Router (WR1300 3.0) – router con soporte mesh

AC1200 Dual Band 4G LTE Modem Router (LT500) – módem router 4G con Wi-Fi

Qué es Cudy

CUDY nació en 2018 y fue fundada por un ex vicepresidente de una de las marcas más reconocidas del sector. Desde entonces, la compañía se expandió a países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Uruguay. Ahora, Argentina se convierte en un mercado clave para consolidar su presencia regional.

Hernán Diego Nicoletto, Sales Manager Latam de CUDY, destacó que la alianza con Grupo Núcleo se dio de manera natural y que el objetivo es construir un posicionamiento sólido en el país, con capacitaciones, eventos para canales de venta y campañas de comunicación destinadas a generar confianza en el usuario final.

Para acompañar el lanzamiento, Grupo Núcleo presentó su nueva web oficial que permite consultar stock, precios y novedades del portfolio, incluyendo la línea de productos de CUDY. Además, la compañía anunció capacitaciones presenciales y online, así como encuentros con resellers y retailers en distintos puntos del país.