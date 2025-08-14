Google lanzó una función en su IA Gemini que permite crear cuentos animados de hasta 10 páginas en pocos pasos.

El gigante Google presentó una innovadora función dentro de Gemini pensada para los más chicos: Storybook. Esta herramienta permite crear cuentos animados, ilustrados y personalizados partiendo de una simple descripción que brinda el usuario.

Con esta apuesta, Google busca acercar la tecnología a los niños de forma educativa y segura, estimulando su creatividad a través de historias que pueden tomar diversas formas visuales. Storybook ya está disponible para todos los usuarios de Gemini, tanto en computadoras como en dispositivos móviles, y funciona en todos los idiomas compatibles con el asistente.

La novedad representa un avance en el desarrollo de funciones interactivas y accesibles con inteligencia artificial (IA), adaptadas a distintos grupos etarios. Según Google, Storybook no solo busca entretener, sino también ser una “útil herramienta para padres y educadores a la hora de abordar temas complejos o crear recuerdos visuales y sonoros”.

¿Cómo crear cuentos animados con Gemini?

Para usar Storybook, no es necesario descargar ningún software adicional, ya que la función está integrada directamente en Gemini. El usuario solo debe contar la historia que quiere narrar, ya sea un cuento ficticio, una versión creativa de un hecho real o una aventura basada en personajes conocidos.

Gemini procesa esa información y genera un cuento animado de hasta diez páginas, combinando modelos de texto, imágenes y voz. Además, ofrece distintas opciones visuales para personalizar la historia, entre ellas ilustraciones tipo cómic, dibujos animados, arte digital o animaciones que imitan la plastilina, aportando variedad estética.

Otra ventaja es que los usuarios pueden subir archivos propios, como fotos o dibujos, para que Gemini los utilice como referencia y adapte mejor los elementos visuales a la historia que quieren contar. Storybook también está pensado como un recurso para padres y educadores que quieran explicar temas difíciles a los niños, como el cuidado del medio ambiente, la diversidad o la convivencia.

"Storybook" es la nueva herramienta de Gemini IA que lanzó Google.

De ese modo, se potencia la creatividad y se fortalece el vínculo familiar mediante la co-creación de relatos. Google recomienda que los papás aprovechen esta función para transformar recuerdos personales, como cumpleaños o vacaciones, en cuentos animados que puedan conservar y revivir junto a sus hijos.