Google acelera la adopción de agentes de IA en empresas

Google Cloud presentó Gemini Enterprise, una plataforma integral de inteligencia artificial diseñada para que las organizaciones puedan aumentar la productividad, mejorar la atención al cliente y acelerar la innovación. Desde hoy, está disponible a nivel global y se posiciona como la interfaz central de Gemini, el ecosistema de IA de Google. Su principal diferencial es ofrecer un entorno unificado donde los equipos pueden buscar, analizar y resumir información, además de crear y coordinar agentes inteligentes para automatizar procesos empresariales.
La herramienta permite conectar distintas aplicaciones corporativas —como Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce o SAP— para realizar consultas basadas en datos propios y obtener respuestas contextualizadas. Gemini Enterprise está impulsada por los modelos Gemini más avanzados de Google, y gracias a su enfoque no code, cualquier persona dentro de una organización —ya sea de marketing, finanzas o recursos humanos— puede desarrollar agentes personalizados sin necesidad de saber programar.
Videos con narración por IA y traducción en tiempo real
Los nuevos recursos de Workspace, ahora integrados en Gemini Enterprise, apuntan a transformar la manera en que los equipos colaboran:
-
Google Vids: permite convertir una presentación u otro tipo de contenido en un video atractivo con guión y narración generados por IA, ideal para comunicaciones internas o materiales de marketing.
-
Google Meet: incorpora traducción de voz en tiempo real, que conserva el tono y la expresión original, haciendo que las reuniones sean más fluidas sin importar el idioma de los participantes.
Agentes inteligentes para análisis de datos y atención al cliente
Google presentó el Agente de Ciencia de Datos, diseñado para optimizar la gestión y análisis de información.
-
Automatiza la preparación e ingesta de datos.
-
Detecta patrones al instante para acelerar la toma de decisiones.
-
Agiliza la creación de modelos predictivos, generando planes de entrenamiento e inferencia sin necesidad de ajustes manuales.
Por otro lado, Google Cloud actualizó Customer Engagement Suite, su solución de IA conversacional, con nuevas funciones que permiten:
-
Crear un solo agente de atención al cliente y configurarlo para todos los canales (web, app, teléfono, correo y chat).
-
Desplegarlo en hasta 40 idiomas gracias a un constructor visual low-code, accesible incluso para quienes no tienen conocimientos técnicos.
Nuevas iniciativas para acelerar la adopción de la IA
Junto a estas funciones, Google anunció un paquete de programas para fomentar la capacitación y el uso de inteligencia artificial en las empresas:
-
Google Skills: plataforma gratuita con más de 3.000 cursos sobre IA, desde Gemini Enterprise hasta Google DeepMind.
-
Gemini Enterprise Agent Ready (GEAR): programa educativo que busca formar a un millón de desarrolladores en la creación de agentes empresariales.
-
Gemini Agent Foundry: iniciativa que incluye un hackathon global y un marketplace comunitario para agentes de IA.
-
Delta: un nuevo equipo que ofrece ingenieros de IA de Google Cloud.
“Gemini Enterprise es la puerta de entrada a la IA en el lugar de trabajo”, afirmó Thomas Kurian, CEO de Google Cloud. “Estamos llevando lo mejor de la inteligencia artificial a cada empleado y a cada flujo de trabajo, acompañando a las empresas en cada paso del camino”.