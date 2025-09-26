Formación gratuita en IA: Oracle lanza “Race to Certification 2025”

Oracle anunció el lanzamiento de “Race to Certification 2025”, una iniciativa global pensada para quienes quieren mejorar su perfil profesional o dar sus primeros pasos en la industria tecnológica. La propuesta incluye 20 módulos de formación online totalmente gratuitos en áreas de alta demanda: Inteligencia Artificial, Oracle Cloud Infrastructure (OCI), multicloud y servicios de datos.

Una de las grandes ventajas es que los participantes tendrán acceso a laboratorios prácticos en entornos reales, además de clases en vivo con expertos de Oracle y paneles de rendimiento para medir el avance. Todo el contenido está disponible en español, lo que facilita el aprendizaje para personas de toda la región.

Certificaciones oficiales sin costo

Al finalizar los módulos, quienes completen la formación podrán rendir exámenes oficiales de Oracle sin costo, accediendo a certificaciones reconocidas internacionalmente. Esto puede significar un diferencial importante para estudiantes, profesionales o equipos técnicos que buscan dar un salto en sus carreras y sumar validación en tecnologías de última generación.

Además, el programa permite avanzar en hojas de ruta personalizadas, según el rol profesional del participante, adaptándose a distintos perfiles y necesidades.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de octubre .

Los interesados deben registrarse en el sitio web oficial de Race to Certification 2025.

Los cupos son limitados y el acceso a los cursos es gratuito hasta cubrir la capacidad prevista.

En tiempos donde la inteligencia artificial y la nube lideran la transformación digital, esta formación gratuita de Oracle representa una oportunidad estratégica para estudiantes, trabajadores y cualquier persona interesada en insertarse o avanzar en el mundo tecnológico. Si querés potenciar tu carrera y obtener certificaciones globales, esta es tu chance: anotate antes de que se agoten los cupos.