Gestor de contraseñas de Google: qué es, dónde está y cómo aprovecharlo al máximo

Si ya estás cansado de olvidar contraseñas o de utilizar la misma para todo, el gestor de contraseñas de Google aparece como una solución práctica y segura. Disponible en Google Chrome y Android, te permite centralizar tus accesos, generar claves fuertes y mantener todo sincronizado entre tu PC y tu celular. A continuación te explicamos qué es, dónde encontrarlo y cómo aprovecharlo al máximo.

¿Qué es el gestor de contraseñas de Google?

El gestor de contraseñas de Google es una herramienta integrada que te permite:

Guardar automáticamente las contraseñas cuando iniciás sesión en un sitio web o app.

Autocompletar credenciales en tu dispositivo Android o en Chrome sin tener que escribir de nuevo.

Sincronizar las contraseñas a través de tu cuenta de Google entre todos tus dispositivos.

Generar contraseñas seguras y únicas, evitando reutilizar la misma clave en múltiples servicios.

Conocer el nivel de seguridad de tus contraseñas mediante el “Comprobador de contraseñas”.

¿Dónde está y cómo activarlo?

En Google Chrome (PC):

Abrí Chrome y hacé clic en los tres puntos → Configuración. Seleccioná Autocompletar → Contraseñas. Activá “Ofrecer guardar contraseñas” e “Inicio de sesión automático” si estás de acuerdo. Desde aquí también podés acceder al gestor (passwords.google.com) para ver y editar tus contraseñas.

En Android:

Abrí Configuración del sistema → Google → Autocompletar con Google. Asegurate de que “Autocompletar con Google” esté activado. En el mismo menú podés acceder a Gestionar contraseñas guardadas para revisar y editar.

Cómo aprovecharlo al máximo: mejores prácticas

Usá contraseñas únicas para cada cuenta y aprovechá la función de generación automática integrada.

Activá la verificación en dos pasos (2FA) para tu cuenta de Google y para los servicios críticos.

Hacé una revisión periódica de tus contraseñas utilizando la función “Comprobador de contraseñas” para detectar contraseñas débiles o comprometidas.

Si usás otros navegadores o dispositivos iOS, considerá exportar/importar tus contraseñas o usar una solución multiplataforma.

Guardá una lista de emergencias con contraseñas clave en un lugar seguro (por ejemplo, una copia cifrada fuera de línea).

Seguridad y comodidad en tus credenciales

El gestor de contraseñas de Google ofrece una combinación potente: facilidad para guardar y sincronizar accesos y funciones que elevan tu seguridad digital sin complicaciones. Activándolo correctamente y siguiendo buenas prácticas, podés olvidarte de contraseñas olvidadas y estar un paso adelante frente a brechas o robos de identidad.