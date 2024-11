¿Chau Google?: sumaron una función en ChatGPT y puede destronar al buscador

La empresa OpenAI sumó una nueva función en ChatGPT para buscar información y tiembla Google.

El mundo de la tecnología se vio asombrado en las últimas jornadas con el importante anuncio que realizó OpenAI sobre su plataforma de Inteligencia artificial ChatGPT y un cambio drástico que podría poner en jaque a Google. La nueva función de búsqueda dentro del asistente virtual más famoso podría poner el fin de la era del buscador. Sin embargo, esta opción estaría disponible para los usuarios pagos, en su primera etapa.

La firma propietaria de ChatGPT reveló la novedad con sus 3,7 millones de seguidores en la red social X, y en pocas horas la publicación generó millones de visualizaciones. Mediante un texto en su blog, la compañía explicó las nuevas características del asistente de Inteligencia Artificial y todos los beneficios que trae esta actualización que combinan la búsqueda en tiempo real en internet con una interfaz simple y clara para los usuarios.

Detalles del nuevo buscador de OpenAI que hace temblar a Google

Según OpenIA, el software usará su Inteligencia Artificial para determinar cuándo incluir una búsqueda en la web según la consulta que reciba. Pero, como se indicó, los suscriptores pagos podrán iniciarla de manera manual haciendo clic en un icono en el cuadro de consulta. Si bien la empresa aclaró que el acceso a la funcionalidad se implementará en etapas, anticipó que los resultados en tiempo real ofrecerán respuestas generadas por IA, enriquecidas con múltiples enlaces, citas e imágenes.

"Todos los usuarios de ChatGPT Plus y Team, así como aquellos en la lista de espera de SearchGPT, obtendrán acceso hoy. Los usuarios de Enterprise y Edu lo tendrán en las próximas semanas. Lo lanzaremos para todos los usuarios gratuitos en los próximos meses", señaló la compañía en el comunicado mencionado. Allí también reveló que los elementos adicionales mejoran la precisión y reducen la tendencia de la IA a generar información incorrecta cuando carece de datos precisos.

En tanto, el cambio drástico es que la búsqueda de ChatGPT va a sumar blogs, índices bursátiles, sitios de clima, plataformas de redes sociales y medios de comunicación con los cuales firmó acuerdos de licencia. "Colaboramos extensamente con la industria de noticias y escuchamos atentamente los comentarios de nuestros socios globales, incluidos Associated Press, Axel Springer, Condé Nast, Dotdash Meredith, Financial Times, GEDI, Hearst, Le Monde, News Corp, Prisa (El País), Reuters, The Atlantic, Time y Vox Media. Cualquier sitio o editor puede optar por aparecer en la búsqueda de ChatGPT", detalló la publicación corporativa.

La curiosa reacción de Gemini AI sobre la búsqueda de OpenAI

Si bien la perspectiva de los especialistas es muy importante, no se puede evitar la curiosidad sobre lo que opina el principal competidor de esta novedad: la IA Gemini. Ante la consulta, el asistente de Google ofreció algunas consideraciones más que interesantes.

Ante la duda “¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos del nuevo motor de búsqueda de IA?”, el asistente detalló una serie de aspectos “positivos” que encontró en la web sobre “el nuevo motor de búsqueda de IA lanzado por OpenAI”. A continuación los que destacó:

Proporciona resúmenes de información directamente en la interfaz de chat, ahorrando tiempo y esfuerzo a los usuarios.

Integra la búsqueda con una interfaz conversacional, haciendo el descubrimiento de información más interactivo.

Colabora con medios de comunicación para asegurar que los usuarios obtengan información de alta calidad.

Proporciona citas en línea para las fuentes, permitiendo a los usuarios verificar la credibilidad de la información.

Igualmente, Gemini apuntó “puntos negativos” como que “aún está en desarrollo y puede que no sea tan completo o preciso como Google Search”. “Depende de proveedores de búsqueda externos, lo cual podría limitar su control sobre los datos y la privacidad”; sumó el software y cerró con un detalle no menor: “Requiere una suscripción paga para el acceso completo, lo que podría limitar su base de usuarios”.