Google borra una histórica función de su buscador por un motivo insólito

Google va a matar una función de su buscador luego de 10 años de su lanzamiento.

A partir de noviembre, Google va a desactivar una barra de búsqueda histórica de su plataforma más popular, donde navegan millones de personas por segundo. Se trata de la herramienta que permitía a los usuarios realizar búsquedas específicas dentro de un sitio web sin necesidad de acceder a él. Sin embargo, desde el gigante tecnológico revelaron un dato más que desconocido, el cual motivó la eliminación de una función que vio la luz hace una década.

La también denominada barra de búsqueda de “Sitelinks” fue concebida como una alternativa para facilitar la navegación dentro de algunos dominios, proporcionando resultados más precisos sobre los temas de interés de los buscadores de respuesta. Aunque era una opción útil para quienes deseaban información en sitios puntuales, su uso ha disminuido significativamente en los últimos años, llevando a Google a tomar la drástica decisión de simplificar sus resultados de búsqueda a partir del 21 del próximo mes.

Google ha comunicado que la eliminación de esta función se llevará a cabo a nivel global y afectará a todas las páginas que la implementen. Además, remarcaron que será independientemente del idioma. Pero, la compañía también advierte que la eliminación podría ser escalonada, algo que significa que algunos usuarios podrían seguir teniendo acceso a la barra de búsqueda incluso después de la mencionada como fecha oficial.

En este sentido, todos aquellos sitios web que actualmente utilizan esta función no tendrán que realizar ningún ajuste técnico con su equipo de desarrolladores. Porque Google garantizó que la desactivación de la barra de búsqueda no impactará en el rendimiento ni en los resultados de búsqueda de estas páginas de internet. "Los datos estructurados no compatibles como este no causarán problemas en la búsqueda y no desencadenarán errores en los informes de la Consola de búsqueda", explicó la empresa en su comunicado.

La barra de búsqueda que Google borra para siempre luego de 10 años.

Cómo reemplazar la función que van a eliminar de Google

Según la firma líder en las búsquedas por la web, este cambio es parte de un esfuerzo más amplio para optimizar la experiencia en la navegación, enfocándose en la simplicidad y en la relevancia de los resultados arrojados. "Han pasado más de diez años desde que anunciamos inicialmente el cuadro de búsqueda de enlaces de sitio en la Búsqueda de Google, y con el tiempo, hemos notado que el uso ha disminuido. Con eso, y para ayudar a simplificar los resultados de la búsqueda, eliminaremos este elemento visual", revelaron.

A pesar de la eliminación de la barra de búsqueda, los usuarios aún podrán buscar contenido específico dentro de un sitio web utilizando un sencillo comando. Solo bastará con escribir el tema deseado seguido de “site:” y la dirección del sitio, todo sin espacios, para seguir accediendo a información relevante de manera directa.