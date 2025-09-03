Wuthering Waves gratis en Epic Games: hora de jugar

Wuthering Waves es un videojuego de rol y acción (RPG) de mundo abierto, disponible para descargar gratis desde la Epic Games Store. La historia arranca cuando despertás como Rover, un protagonista que perdió la memoria y debe explorar un planeta devastado por un desastre conocido como "el Lamento".

A lo largo de tu aventura, te vas encontrando con distintos personajes (llamados Resonadores), cada uno con habilidades únicas, mientras reconstruís tu pasado y enfrentás monstruos y desafíos en escenarios enormes y variados.

Combate fluido y mucha libertad para moverte

Una de las claves de Wuthering Waves es su combate ágil y la libertad total para explorar.

Podés correr, trepar, deslizarte, nadar y hasta planear por los paisajes del juego.

Los combates permiten intercambiar rápidamente entre personajes para aprovechar habilidades diferentes. Cada Resonador tiene movimientos especiales que podés combinar para derrotar enemigos más fuertes.

Además, podés recolectar "Echoes", objetos especiales que dejan los monstruos al ser vencidos y que te permiten mejorar a tus personajes o incluso transformarte temporalmente para usar nuevos poderes.

¿Qué es el sistema gacha y cómo funciona?

Un elemento clave del juego es el sistema gacha, muy común en juegos free-to-play de origen asiático. ¿Qué significa esto? El gacha es un sistema de recompensas aleatorias, parecido a girar una ruleta o abrir sobres sorpresa:

Usás moneda del juego (que podés ganar jugando o, también, comprar) para desbloquear personajes nuevos o armas, sin saber de antemano cuál te va a tocar.

Cuanto más jugás o más invocaciones hacés, el juego te va garantizando premios de mayor calidad, así que incluso si la suerte no te acompaña al principio, después de cierto número de intentos siempre te va a tocar un personaje o arma poderosa.

Esto hace que la experiencia sea adictiva, pero no es obligatorio gastar plata real para progresar: jugando podés obtener recompensas suficientes para avanzar.

¿Por qué probarlo ahora?

Es gratuito y no requiere una PC de última generación para funcionar bien.

El sistema de combate y exploración es muy entretenido y fácil de aprender.

Recibe actualizaciones frecuentes y nuevos personajes, lo que lo mantiene siempre fresco.

Si te gustan los juegos como Genshin Impact o Zelda: Breath of the Wild, Wuthering Waves puede ser tu nuevo juego favorito. Además, está disponible en español y tiene una comunidad que crece día a día.