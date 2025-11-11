Tres sillas gamers ideales para las Fiestas

La línea incluye la THRÓNOS100T, la THRÓNOS200S y la edición limitada THRÓNOS200S “The Mandalorian".

PRIMUS, la marca creada por gamers para gamers, presenta en Argentina su propuesta de regalos para las Fiestas 2025, destacando tres modelos de sillas gamer premium diseñadas para combinar ergonomía, estilo y alto rendimiento. La línea incluye la THRÓNOS100T, la THRÓNOS200S y la edición limitada THRÓNOS200S “The Mandalorian™”, todas disponibles a nivel nacional.

Según explicó Erika Merlo, Gerente de Territorio para el Cono Sur de PRIMUS, “elegir el regalo perfecto puede ser un desafío, pero quienes pasan muchas horas frente a la PC siempre valoran el confort y la calidad”. En ese sentido, las sillas de PRIMUS se presentan como una inversión en bienestar y rendimiento, tanto para gamers como para quienes trabajan o estudian desde casa.

Las mejores sillas gamer de Primus

THRÓNOS100T: confort y diseño deportivo

Ideal para quienes buscan un diseño versátil y deportivo, la THRÓNOS100T (PCH-103BL) está disponible en tres combinaciones: Black-Yellow, Black-Blue y Black-Red. Esta silla está pensada para largas sesiones de juego o trabajo híbrido, ofreciendo máximo confort y adaptabilidad al cuerpo del usuario. Sus principales características son:

Respaldo reclinable de 90° a 135° .

Cojines lumbar y cervical removibles.

Estructura metálica con base de nylon y ruedas de 360°.

Reposabrazos bidireccionales , ajustables en altura y ángulo (hasta 35 cm de desplazamiento).

Diseño tipo butaca de auto de carrera con materiales resistentes y duraderos.

THRÓNOS200S: elegancia, espacio y resistencia

La THRÓNOS200S (PCH-202) destaca por su amplio asiento y capacidad de carga de hasta 140 kg, ideal para usuarios de diferentes contexturas. Su diseño Black-Purple le da un toque moderno y elegante al setup. Características clave:

Reclinación ajustable y control de altura neumático.

Reposabrazos amplios y multiajustables (vertical, horizontal y rotación).

Cojines desmontables para mayor soporte.

Construcción robusta con estructura metálica soldada y base de cinco puntas.

Edición limitada: THRÓNOS200S “The Mandalorian™”

Pensada para los fanáticos de Star Wars, PRIMUS lanza una edición coleccionable con detalles inspirados en The Mandalorian. Además de su estética exclusiva, este modelo ofrece ergonomía avanzada y materiales de calidad para garantizar comodidad durante horas. Detalles técnicos:

Modelo: PCH-S203ML

Respaldo reclinable hasta 135°

Capacidad máxima: 140 kg

Reposabrazos ajustables en 4 direcciones

Materiales PVC y PU premium , espuma de alta densidad (35 kg/m³)

Cojines con logotipo de la serie, removibles y acolchados

Las tres versiones de sillas PRIMUS Gaming se encuentran disponibles en el país a través de los distribuidores oficiales: AIR Computers y TecnoFull.