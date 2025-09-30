SILENT HILL f: llega la nueva entrega de la popular franquicia

El nuevo capítulo de la clásica franquicia de terror psicológico está disponible desde hoy.

Konami sorprendió a la comunidad gamer con el lanzamiento de Silent Hill f, el nuevo capítulo de la clásica franquicia de terror psicológico, disponible desde hoy en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games y Windows. Se trata de un estreno clave para la saga, ya que por primera vez la historia se ambienta en Japón en la década del sesenta, con una propuesta que mezcla horror, belleza y un trasfondo cultural único.

Este juego marca un antes y un después para la franquicia, no solo por su ambientación oriental, sino también por su narrativa, escrita por Ryukishi07, reconocido por obras que combinan misterio y suspenso. A esto se suman los diseños de personajes y criaturas a cargo de kera, y una banda sonora compuesta por el legendario Akira Yamaoka junto con Kensuke Inage, elementos que prometen sumergir al jugador en una experiencia tan inquietante como inolvidable.

En Silent Hill f, los jugadores encarnan a Shimizu Hinako, una estudiante secundaria atrapada entre las presiones sociales y el terror que despierta en su ciudad natal, Ebisugaoka, cuando una misteriosa niebla la cubre y da paso a un escenario perturbador. Allí, Hinako deberá enfrentar monstruos, resolver enigmas y tomar decisiones traumáticas que definirán su destino.

Ediciones y bonificaciones disponibles

El título llega con una edición física Day One y opciones digitales en formato Standard y Deluxe, pensadas para quienes quieran llevar la experiencia un paso más allá.

Edición física Day One : incluye artículos de bonificación por compra anticipada.

: incluye artículos de bonificación por compra anticipada. Edición digital Standard : ofrece acceso al juego base junto a recompensas digitales exclusivas como trajes, mini banda sonora y arte digital.

: ofrece acceso al juego base junto a recompensas digitales exclusivas como trajes, mini banda sonora y arte digital. Edición digital Deluxe: disponible como descarga, suma contenido adicional y permite mejorar la experiencia. Además, quienes compren primero la Standard podrán actualizar luego a esta versión mejorada.

Otorgan bonificaciones digitales únicas que incluyen trajes, una mini banda sonora y material artístico digital.

Con esta nueva entrega, Konami busca revitalizar una de sus franquicias más queridas y llevarla a nuevas generaciones, combinando terror psicológico, estética perturbadora y una narrativa profunda que explora el límite entre lo bello y lo aterrador. Silent Hill f ya está disponible y promete ser uno de los títulos más comentados del año.