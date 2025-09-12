Qué novedades trae el nuevo Football Manager

El motor gráfico Unity debuta en la saga con Football Manager 26 (FM26), marcando un salto visual muy grande. Los partidos exhibirán nuevas animaciones volumétricas inspiradas en encuentros reales, un césped mucho más detallado y escenarios que reflejan mejor la realidad futbolística. Todo esto aporta un nivel de inmersión más profundo al día de partido.

Licencias y fútbol femenino

Otra novedad esperada es que la Premier League llegará con licencia completa: clubes, equipaciones y logos oficiales harán su aparición, mejorando la autenticidad del juego para quienes siguen de cerca ese torneo.

Además, FM26 incorpora el fútbol femenino al mismo universo del juego, lo que significa que los torneos y ligas femeninas convivirán dentro del mismo ecosistema futbolístico que el masculino, con datos realistas y competiciones licenciadas.

Interfaz, usabilidad y continuidad

La interfaz de usuario fue rediseñada para que gestionar clubes, fichajes, tácticas y ojeo sea más intuitivo. Tanto los jugadores experimentados como los nuevos podrán manejar mejor las decisiones y tener mayor control visual en cada aspecto del juego. También se destaca que es posible seguir tus partidas guardadas desde FM24 y FM23, lo que ayuda si ya venís jugando esas ediciones.

Plataformas, fechas y acceso anticipado

FM26 debutará el 4 de noviembre para PC, Mac, Xbox Series X|S, Xbox One y PlayStation 5; ese mismo día estará disponible en Xbox Game Pass. Para Nintendo Switch la versión Touch sale el 4 de diciembre.

Quienes hagan la reserva anticipada en PC o Mac obtendrán un 10 % de descuento y podrán acceder unas semanas antes al juego mediante una versión anticipada (Early Access). Esto permite empezar la carrera mánager antes del lanzamiento oficial.

FM26 pinta como la edición más ambiciosa hasta ahora de la saga, con novedades que combinan mejoras estéticas, funciones nuevas y la inclusión de características muy pedidas por la comunidad. Si sos fanático de la gestión deportiva, lo que se viene no te lo querrás perder.