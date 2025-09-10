PlayStation: estos fueron los videojuegos más descargados de agosto

Como todos los meses, PlayStation Store armó un ranking de los videojuegos más descargados. En agosto, entre los juegos de PS5, el más popular fue Grand Theft Auto V, que pese a los años sigue siendo un fenómeno gracias a su mundo abierto y la libertad que ofrece. El segundo lugar lo ocupó Gears of War: Reloaded, marcando el regreso de Marcus Fenix en su eterna lucha contra los Locust. El podio lo completó Minecraft, que continúa siendo uno de los títulos más jugados por su capacidad infinita de creación de mundos.

En PS4, el más descargado fue Red Dead Redemption 2, demostrando que la propuesta del Viejo Oeste de Rockstar todavía conquista a los jugadores. En el terreno de la realidad virtual, Creed: Rise to Glory – Championship Edition lideró en PS VR2, mientras que en el segmento free-to-play, Roblox se quedó con el primer puesto, por encima de pesos pesados como Fortnite y Call of Duty: Warzone.

Top descargas de PlayStation Store en septiembre 2025

Juegos de PS5

Grand Theft Auto V Gears of War: Reloaded Minecraft Resident Evil 4 Mortal Kombat 1 Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Hogwarts Legacy Mortal Kombat 11 Forza Horizon 5 Mafia: The Old Country

Juegos de PS4

Red Dead Redemption 2 Mortal Kombat X Batman: Arkham Knight Grand Theft Auto V Crash Team Racing Nitro-Fueled Need for Speed Heat Mortal Kombat 11 Overcooked! 2 Minecraft Watch Dogs 2

Juegos de PS VR2

Creed: Rise to Glory – Championship Edition Among Us 3D: VR Beat Saber Alien: Rogue Incursion VR Flight Simulator Delivery 2025 VR Dead Land 2 VR Job Simulator Truck Simulator 25 VR – American Driver Drums Rock Dead Land: Polygon VR

Juegos Free-to-Play