Juegos gratis de PS Plus en agosto 2025: el catálogo completo de este mes

La imagen del Lies of P.

Se vienen nuevos lanzamientos en la PS Plus, que presentó su catálogo para agosto 2025. Se trata de un nuevo mes, lo cual viene con posibilidades de todo tipo para que puedan disfrutar los usuarios, al aprovechar las propuestas que brinda la PlayStation. En ese marco, se presenta un abanico de opciones que es bastante interesante, ya que principalmente se incluye un título que fue todo un suceso hace un par de años.

De esta manera, Sony decidió incluir tres videojuegos que estarán disponibles para todos los niveles del servicio (Essential, Extra y Premium) a partir del martes 5 de agosto. Estos juegos que presenta la empresa se podrán jugar sin límite de tiempo mientras se mantenga activa la suscripción. Las nuevas propuestas, compatibles con consolas PS4 y PS5, representan una combinación entre acción intensa, supervivencia en mundo abierto y combates inspirados en el animé.

Cuáles son los juegos gratis de PS Plus en agosto 2025

Los tres juegos gratis que estarán disponibles en agosto 2025 serán Lies of P, DayZ y My Hero One’s Justice 2. En el caso de Lies of P, el juego reinterpreta el cuento con una estética oscura al estilo “souls-like”. El jugador se pone en la piel de una marioneta mecánica que busca encontrar al Sr. Geppetto, en una ciudad consumida por la corrupción y criaturas hostiles. Este juego está desarrollado con el motor Unreal Engine.

Por su parte, DayZ está disponible para PS4 y es un juego de supervivencia en mundo abierto que está ambientado en un escenario postapocalíptico, el juego enfrenta al usuario no solo contra infectados, sino también contra otros jugadores en línea. Se incluye gestión de recursos, búsqueda de suministros, crafteo de objetos y toma de decisiones críticas para mantenerse con vida, mientras que su componente multijugador masivo (MMO) añade una capa de imprevisibilidad.

La imagen del Lies of P.

En último lugar, el juego My Hero One’s Justice 2 está disponible para PS4 y reúne a los personajes más conocidos de la serie de animé My hero academia en enfrentamientos dinámicos con escenarios destructibles. Este sistema de combate permite realizar combos aéreos, ataques especiales y utiliza mecánicas que resultan accesibles tanto para jugadores casuales como para fanáticos del animé, lo que lo vuelve apasionante.

Cómo acceder al PS Plus en agosto 2025

Para tener los juegos PS Plus agosto 2025, hay que tener una suscripción al servicio en cualquiera de sus niveles para poder descargarlos gratis, con las siguientes opciones:

PlayStation Plus Essential:

1 mes: 11.99 dólares.

12 meses: 64.99 dólares.

PlayStation Plus Extra:

1 mes: 14.99 dólares.

3 meses: 39.99 dólares.

12 meses: 107.99 dólares.

PlayStation Plus Premium: