Google Play Juegos ya está disponible en PC: cómo jugar más de 200 mil títulos

La llegada de Google Play Juegos a PC significa que los títulos del ecosistema Android ya no quedarán atrapados en el celular. Desde ahora, podés descargar una versión para Windows que permite ejecutar juegos desde tu biblioteca móvil directamente en la computadora, manteniendo sincronía de avances y perfiles entre dispositivos.

Con más de 200.000 juegos disponibles tanto para móviles como ahora también para PC, Google busca unificar la experiencia de juego para quienes prefieren pantallas grandes, mejores controles y mayor comodidad al jugar.

Cómo instalar Google Play Juegos en tu computadora

Ingresá a la página oficial de Google Play Juegos desde tu PC con Windows.

Descargá el instalador (archivo .exe).

Durante la instalación es posible que se requiera activar la virtualización en tu BIOS del sistema para que la plataforma funcione correctamente.

Una vez instalado, iniciá sesión con la misma cuenta de Google que usás en tu celular para sincronizar progreso, logros y juegos.

También existe una versión de ayuda oficial que indica que al instalar Google Play Juegos la app verificará si tu PC cumple los requisitos mínimos, como tener virtualización habilitada y potencia suficiente.

Qué esperás: beneficios y limitaciones

Beneficios:

Jugás tus títulos móviles en pantalla grande sin necesidad de emuladores externos.

Tu progreso, logros y compras en Android se mantienen sincronizados en PC.

Mayor comodidad para jugar con teclado/mouse o control en juegos Android.

Posibilidad de jugar juegos Android exclusivos en tu computadora sin tener que tener siempre el teléfono a mano.

Limitaciones a tener en cuenta:

No todos los juegos del ecosistema Android serán compatibles de entrada en PC; dependerá de que los desarrolladores los adapten.

La versión para PC ya no admitirá versiones lanzadas antes de mayo de 2022, así que debés mantener la app actualizada .

Si tu PC no tiene virtualización activada, la instalación puede fallar o limitarse funcionalmente.

Algunas funciones exclusivas móviles pueden no trasladarse perfectamente al entorno de PC.

Google Play Juegos en PC representa un paso clave para acercar el universo Android al mundo de los videojuegos en PC. Si ya tenés títulos favoritos en tu celular, ahora podés disfrutarlos desde la comodidad de tu computadora, con sincronización completa. Solo resta ver cuántos desarrolladores aprovechan esta oportunidad para expandir sus juegos al nuevo formato.