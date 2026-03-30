FIFA Heroes llega gratis a Nintendo Switch: cómo descargarlo

Todo indica que su desembarco podría coincidir con el impulso del Mundial 2026.

La Nintendo Switch se prepara para recibir un nuevo juego oficial de la FIFA, y lo más llamativo es que será completamente gratis. Se trata de FIFA Heroes, un título que marca el regreso del organismo al mundo gamer tras su histórica separación de Electronic Arts, y que apuesta por un modelo free-to-play disponible en múltiples plataformas.

Aunque el lanzamiento inicial será el 28 de abril de 2026 en PC y dispositivos móviles, ya está confirmado que el juego también llegará a la consola de Nintendo, aunque sin una fecha exacta. Todo indica que su desembarco podría coincidir con el impulso mediático del Mundial 2026, uno de los eventos clave para la estrategia de la FIFA en el gaming.

Un FIFA distinto: arcade, rápido y gratuito

A diferencia de los clásicos simuladores que dominaron durante años, FIFA Heroes propone una experiencia completamente diferente. El juego abandona el realismo y apuesta por un estilo arcade, con partidos cinco contra cinco, reglas más flexibles y mecánicas exageradas que priorizan la diversión inmediata.

En este nuevo enfoque, los jugadores pueden ejecutar habilidades especiales, movimientos imposibles e incluso usar “superpoderes” dentro de la cancha. La idea es ofrecer partidas rápidas y accesibles, pensadas tanto para fanáticos del fútbol como para quienes buscan una experiencia más casual.

El juego mezcla figuras históricas y actuales del fútbol con personajes ficticios.

Leyendas, mitología y Mundial 2026

Uno de los diferenciales más fuertes del juego es su plantel. FIFA Heroes mezcla figuras históricas y actuales del fútbol —como Diego Maradona o Harry Kane— con personajes ficticios y mitológicos como Thor o Sun Wukong.

Además, también estarán presentes las mascotas oficiales del Mundial 2026, cada una con habilidades únicas, reforzando el vínculo entre el videojuego y el evento deportivo. Este cruce entre deporte y fantasía es clave en la nueva identidad de la franquicia.

Multijugador, desafíos y modelo free-to-play

El título incluirá modos multijugador online para competir con amigos, así como desafíos PvE (jugador contra entorno) para progresar y mejorar equipos. Todo esto bajo un modelo gratuito, donde no será necesario pagar para jugar, aunque sí podría haber compras opcionales dentro del juego.

Con esta apuesta, la FIFA busca reinventarse en el mundo de los videojuegos y competir en un mercado que ahora incluye alternativas como EA Sports FC o eFootball. El resultado es una propuesta más accesible, dinámica y orientada a una nueva generación de jugadores.